Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 13 ноября 2010
Мариуполь
13.11.2010, суббота, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
2 : 6
Завершен
Ворскла
53'
А. Антонов
76'
К. Кравченко
19'
В. Сачко
55'
Й. Маркоски
60'
В. Сачко
64'
В. Сачко
69'
Д. Есин
89'
Е. Селин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
+1
Замена
Е. Ткачук
️️️️
Г. Медведев
Желтая карточка
А. Савин
ГОЛ! 2:6!
Е. Селин
Замена
А. Янузи
️️️️
Д. Кулаков
Желтая карточка
И. Козориз
ГОЛ! 2:5!
К. Кравченко
Замена
А. Громов
️️️️
Р. Безус
Замена
К. Кравченко
️️️️
С. Яворский
ГОЛ! 1:5!
Д. Есин
Замена
И. Козориз
️️️️
К. Ярошенко
Желтая карточка
С. Яворский
Желтая карточка
О. Красноперов
ГОЛ! 1:4!
В. Сачко
ГОЛ! 1:3!
В. Сачко
Желтая карточка
Д. Кулаков
ГОЛ! 1:2!
Й. Маркоски
ГОЛ! 1:1!
А. Антонов
Замена
А. Антонов
️️️️
В. Мельник
Желтая карточка
Й. Маркоски
19'
ГОЛ! 0:1!
В. Сачко
Желтая карточка
А. Пуканыч
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Мариуполь
1
Вадим Деонас
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Константин Кравченко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
3
Евгений Ткачук
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
9
Ахмед Янузи
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
3-2-3-1
1
Романенко
24
Чучман
4
Мельник
51
Яценко
5
Путивцев
14
Савин
27
Пуканыч
99
Ярошенко
19
Тищенко
11
Кривошеенко
4-1-3-1-1
1
Долганский
15
Кулаков
4
Даллку
13
Песков
33
Селин
0
Медведев
32
Красноперов
90
Безус
7
Есин
10
Маркоски
17
Сачко
99
Ярошенко
56
Козориз
56
Козориз
99
Ярошенко
13
Яворский
24
Кравченко
24
Кравченко
13
Яворский
4
Мельник
69
Антонов
69
Антонов
4
Мельник
0
Медведев
3
Ткачук
3
Ткачук
0
Медведев
15
Кулаков
9
Янузи
9
Янузи
15
Кулаков
90
Безус
28
Громов
28
Громов
90
Безус
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
1
Вадим Деонас
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
Главный тренер
Илья Близнюк
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
1
Вадим Деонас
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
89
Владислав Насибулин
ПП
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
12
Сергей Величко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Ворскла
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Ингулец» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2025
2025.05.23 14:20
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига Украины, 23 мая 2025
2025.05.23 14:02
Прогноз на точный счет матча «Ингулец» – «Ворскла»: Премьер-лига, 23 мая 2025
2025.05.22 10:22
«ЛНЗ» – «Ворскла»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 мая 2025
2025.05.18 14:20
Прогноз на точный счет матча «ЛНЗ» – «Ворскла»: Премьер-лига, 18 мая 2025
2025.05.17 13:38
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+