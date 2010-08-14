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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлист
Днепр - Металлист: обзор матча 14 августа 2010
Днепр
14.08.2010, суббота, 21:15
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
0 : 1
Завершен
Металлист
56'
Фининьо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлист
+3
Желтая карточка
Фининьо
+2
Замена
С. Пшеничных
️️️️
Фининьо
Желтая карточка
В. Мандзюк
Желтая карточка
М. Старцев
Замена
А. Воробей
️️️️
К. Хавьер
Замена
С. Назаренко
️️️️
М. Калиниченко
Замена
В. Гоменюк
️️️️
С. Кравченко
Замена
В. Бордиян
️️️️
М. Девич
ГОЛ! 0:1!
Фининьо
14'
Желтая карточка
М. Девич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
13
Фининьо
ЛЗ
26
Милан Обрадович
(К)
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
5
Олег Шелаев
ОП
78
Сергей Валяев
ЦП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
25
Сергей Давыдов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
9
Андрей Воробей
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Каниболоцкий
5
Мандзюк
16
Русол
25
Холек
29
Денисов
3
Лобжанидзе
18
Феррейра
25
Калиниченко
14
Кравченко
22
Коноплянка
11
Селезнев
3-3-2-1-1
1
Старцев
84
Романчук
26
Обрадович
4
Березовчук
3
Вильягра
5
Шелаев
13
Фининьо
78
Валяев
8
Эдмар
10
Хавьер
32
Девич
25
Калиниченко
9
Назаренко
9
Назаренко
25
Калиниченко
14
Кравченко
8
Гоменюк
8
Гоменюк
14
Кравченко
13
Фининьо
19
Пшеничных
19
Пшеничных
13
Фининьо
32
Девич
37
Бордиян
37
Бордиян
32
Девич
10
Хавьер
9
Воробей
9
Воробей
10
Хавьер
Остались в запасе
Днепр
Металлист
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
25
Сергей Давыдов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
Остались в запасе
11
Сергей Барилко
ЦП
12
Дмитрий Жданков
ВР
25
Сергей Давыдов
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Днепр - Металлист
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр
Металлист
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