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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлист - Ворскла
Металлист - Ворскла: обзор матча 07 августа 2010
Металлист
07.08.2010, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Ворскла
40'
А. Воробей
52'
М. Девич (П)
19'
О. Красноперов
55'
Е. Селин
75'
Й. Маркоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлист - Ворскла
Замена
В. Бордиян
️️️️
Эдмар
Замена
А. Оника
️️️️
О. Красноперов
Замена
С. Валяев
️️️️
Д. Олейник
ГОЛ! 2:3!
Й. Маркоски
Замена
Р. Безус
️️️️
В. Сачко
Замена
Д. Есин
️️️️
Г. Ярмаш
ГОЛ! 2:2!
Е. Селин
Желтая карточка
А. Даллку
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Девич
Желтая карточка
М. Обрадович
+1
Желтая карточка
Эдмар
ГОЛ! 1:1!
А. Воробей
Замена
А. Воробей
️️️️
О. Шелаев
19'
ГОЛ! 0:1!
О. Красноперов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлист
1
Максим Старцев
ВР
13
Фининьо
ЛЗ
84
Александр Романчук
ЛЗ
26
Милан Обрадович
ЦЗ
18
Папа Гуйе
ЦЗ
3
Кристиан Вильягра
ПЗ
16
Денис Олейник
ЛВ
5
Олег Шелаев
ОП
8
Эдмар
ЦП
10
Клейтон Хавьер
АП
32
Марко Девич
ЦФ
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
33
Евгений Селин
ЛЗ
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
28
Артем Громов
ЦФ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлист
12
Дмитрий Жданков
ВР
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
37
Виталий Бордиян
ЦЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
11
Сергей Барилко
ЦП
78
Сергей Валяев
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
77
Александру Оника
ЦП
90
Роман Безус
ЦП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Старцев
13
Фининьо
26
Обрадович
18
Гуйе
84
Романчук
5
Шелаев
3
Вильягра
8
Эдмар
16
Олейник
10
Хавьер
32
Девич
3-3-1-1-2
1
Долганский
16
Ярмаш
17
Чеснаков
4
Даллку
15
Кулаков
0
Медведев
33
Селин
32
Красноперов
10
Маркоски
17
Сачко
28
Громов
8
Эдмар
37
Бордиян
37
Бордиян
8
Эдмар
16
Олейник
78
Валяев
78
Валяев
16
Олейник
5
Шелаев
9
Воробей
9
Воробей
5
Шелаев
16
Ярмаш
7
Есин
7
Есин
16
Ярмаш
32
Красноперов
77
Оника
77
Оника
32
Красноперов
17
Сачко
90
Безус
90
Безус
17
Сачко
Остались в запасе
Металлист
Ворскла
12
Дмитрий Жданков
ВР
11
Сергей Барилко
ЦП
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
Остались в запасе
12
Дмитрий Жданков
ВР
11
Сергей Барилко
ЦП
19
Сергей Пшеничных
ЛЗ
4
Андрей Березовчук
ЦЗ
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
30
Игорь Тимченко
ЦФ
12
Сергей Величко
ВР
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Металлист - Ворскла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлист
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Металлист
0 : 3
04.06.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Металлист
1 : 2
29.05.2023
Минай
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Кривбасс
2 : 0
25.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
2 : 0
21.05.2023
Металлист
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Металлист
0 : 5
14.05.2023
Заря
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
ОСК Металлист
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