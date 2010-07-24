Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Днепр
Мариуполь - Днепр: обзор матча 24 июля 2010
Мариуполь
24.07.2010, суббота, 21:00
Украина. Премьер-Лига, 3 тур
1 : 5
Завершен
Днепр
42'
А. Антонов
5'
Е. Коноплянка
13'
Е. Селезнев
65'
О. Феррейра
69'
Е. Селезнев
90+2'
Е. Селезнев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Днепр
+2
ГОЛ! 1:5!
Е. Селезнев
Пас отдал
О. Феррейра
Замена
Е. Шахов
️️️️
М. Калиниченко
Желтая карточка
А. Путивцев
Замена
Г. Габедава
️️️️
А. Пуканыч
Замена
П. Пашаев
️️️️
У. Лобжанидзе
ГОЛ! 1:4!
Е. Селезнев
Пас отдал
Е. Коноплянка
Замена
В. Федорчук
️️️️
В. Гоменюк
ГОЛ! 1:3!
О. Феррейра
Пас отдал
Е. Селезнев
ГОЛ! 1:2!
А. Антонов
Пас отдал
А. Пуканыч
Желтая карточка
Е. Чеберячко
Желтая карточка
А. Русол
13'
ГОЛ! 0:2!
Е. Селезнев
Пас отдал
О. Феррейра
ГОЛ! 0:1!
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
99
Константин Ярошенко
ЛП
19
Игорь Тищенко
ОП
27
Андриан Пуканыч
(К)
ЦП
14
Артем Савин
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Днепр
1
Антон Каниболоцкий
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
(К)
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
14
Сергей Кравченко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Мариуполь
23
Игорь Бажан
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
20
Артур Сирык
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
20
Павел Пашаев
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
5
Валерий Федорчук
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
4-1-3-2
1
Романенко
5
Путивцев
51
Яценко
24
Чучман
13
Яворский
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
14
Савин
11
Кривошеенко
69
Антонов
4-3-1-2
1
Каниболоцкий
3
Лобжанидзе
16
Русол
14
Чеберячко
29
Денисов
14
Кравченко
25
Калиниченко
18
Феррейра
22
Коноплянка
11
Селезнев
8
Гоменюк
27
Пуканыч
55
Габедава
55
Габедава
27
Пуканыч
3
Лобжанидзе
20
Пашаев
20
Пашаев
3
Лобжанидзе
8
Гоменюк
5
Федорчук
5
Федорчук
8
Гоменюк
25
Калиниченко
28
Шахов
28
Шахов
25
Калиниченко
Остались в запасе
Мариуполь
Днепр
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Владимир Бессонов
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
20
Артур Сирык
ЦП
21
Дмитрий Скоблов
ЦП
23
Игорь Бажан
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
25
Марио Холек
ЦЗ
9
Сергей Назаренко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Владимир Бессонов
Статистика матча Мариуполь - Днепр
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Новости команд
Все
Мариуполь
Днепр
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+