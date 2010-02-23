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Расписание матчей
Зенит - Динамо К
Зенит - Динамо К: обзор матча 23 февраля 2010
Зенит
23.02.2010, вторник, 16:30
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Динамо К
24'
Т. Губочан
17'
А. Кравец
81'
А. Милевский (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Зенит - Динамо К
Замена
М. Лумб
️️️️
К. Зырянов
Замена
️️️️
А. Ярмоленко
ГОЛ с пенальти! 1:2!
А. Милевский
Замена
М. Канунников
️️️️
И. Крижанац
Замена
В. Файзулин
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
Т. Михалик
Замена
Р. Широков
️️️️
С. Хусти
Замена
Б. Эль Каддури
️️️️
М. Нинкович
Замена
Р. Зозуля
️️️️
А. Кравец
Замена
Бетао
️️️️
О. Вукоевич
Замена
Т. Михалик
️️️️
Л. Алмейда
Желтая карточка
Н. Ломбертс
ГОЛ! 1:1!
Т. Губочан
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Кравец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ЦП
36
Милош Нинкович
ЦП
11
Артем Кравец
ЦП
7
Андрей Шевченко
ПП
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
25
Радек Ширл
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
15
Роман Широков
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
99
Максим Канунников
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
30
Бадр Эль Каддури
ЛЗ
0
Горан Саблич
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
4
Крижанац
22
Анюков
27
Денисов
9
Хусти
18
Зырянов
27
Розина
10
Данни
11
Кержаков
4-5-1
71
Бойко
26
Еременко
44
Алмейда
24
Юссуф
10
Маграо
7
Шевченко
5
Вукоевич
36
Нинкович
11
Кравец
7
Ярмоленко
0
Милевский
18
Зырянов
12
Лумб
12
Лумб
18
Зырянов
9
Хусти
15
Широков
15
Широков
9
Хусти
27
Розина
20
Файзулин
20
Файзулин
27
Розина
4
Крижанац
99
Канунников
99
Канунников
4
Крижанац
36
Нинкович
30
Эль Каддури
30
Эль Каддури
36
Нинкович
44
Алмейда
17
Михалик
17
Михалик
44
Алмейда
5
Вукоевич
3
Бетао
3
Бетао
5
Вукоевич
11
Кравец
10
Зозуля
10
Зозуля
11
Кравец
Остались в запасе
Зенит
Динамо К
23
Дмитрий Бородин
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
1
Александр Шовковский
ВР
0
Горан Саблич
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
25
Радек Ширл
ЛЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
23
Антон Соснин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Остались в запасе
1
Александр Шовковский
ВР
0
Горан Саблич
ЦЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Зенит - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 16:25 (прямая)
Новости команд
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