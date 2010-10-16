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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 16 октября 2010
Зенит
16.10.2010, суббота, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
49'
А. Кержаков
64'
Р. Широков (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
Замена
А. Секретов
️️️️
А. Топчу
Замена
М. Канунников
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Семак
️️️️
Р. Широков
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Широков
Желтая карточка
А. Коломейцев
Вторая желтая
В. Федорив
ГОЛ! 1:0!
А. Кержаков
Замена
В. Калашников
️️️️
С. Маки
Вторая желтая
Д. Белоруков
Желтая карточка
В. Федорив
Желтая карточка
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
15
Роман Широков
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
9
Сейчиро Маки
АП
10
Андрей Топчу
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
37
Сергей Семак
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
5
Ника Пилиев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
0
Лука Жинко
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-4-1
30
Жевнов
3
Лукович
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
27
Денисов
27
Лазович
15
Широков
18
Зырянов
34
Быстров
11
Кержаков
4-4-1-1
1
Усминский
14
Сираков
21
Белоруков
24
Попов
24
Федорив
10
Топчу
18
Коломейцев
13
Новакович
28
Гришин
9
Маки
0
Ристич
15
Широков
37
Семак
37
Семак
15
Широков
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
18
Зырянов
99
Канунников
99
Канунников
18
Зырянов
9
Маки
6
Калашников
6
Калашников
9
Маки
10
Топчу
10
Секретов
10
Секретов
10
Топчу
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
2
3
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
О.Хачатуров (Ростов-на-Дону)
А.Воронцов (Ярославль)
Делегат:
А.Кожухов (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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