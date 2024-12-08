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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Локомотив
Краснодар - Локомотив: обзор матча 08 декабря 2024
Краснодар
08.12.2024, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Краснодар - Локомотив
81'
Желтая карточка
Ж. Ньямси
80'
Замена
Ж. Ньямси
️️️️
С. Монтес
80'
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
С. Пиняев
79'
Желтая карточка
С. Пиняев
78'
Травма
С. Монтес
73'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
Т. Сулейманов
72'
Травма
Т. Сулейманов
Замена
Н. Кривцов
️️️️
Э. Сперцян
67'
Замена
О. Олусегун
️️️️
В. Са
66'
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
С. Петров
60'
Желтая карточка
Д. Кордоба
56'
Желтая карточка
С. Петров
45'
25'
Желтая карточка
Д. Баринов
19'
Желтая карточка
Е. Морозов
Желтая карточка
К. Ленини
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
53
Александр Черников
ОП
6
Кевин Ленини
ОП
8
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Краснодар
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
6
Олакунле Олусегун
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-2-3-1
1
Агкацев
15
Оласа
3
Тормена
19
Коста
98
Петров
53
Черников
6
Ленини
27
Са
8
Сперцян
11
Батчи
9
Кордоба
3-4-2-1
1
Митрюшкин
24
Ненахов
85
Морозов
23
Монтес
45
Сильянов
6
Баринов
93
Карпукас
71
Самошников
83
Батраков
9
Пиняев
99
Сулейманов
98
Петров
20
Гонсалес
20
Гонсалес
98
Петров
8
Сперцян
88
Кривцов
88
Кривцов
8
Сперцян
27
Са
6
Олусегун
6
Олусегун
27
Са
9
Пиняев
71
Тикнизян
71
Тикнизян
9
Пиняев
23
Монтес
5
Ньямси
5
Ньямси
23
Монтес
99
Сулейманов
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Сулейманов
Остались в запасе
Краснодар
Локомотив
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
99
Юрий Дюпин
ВР
31
Кайо
ЦЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
15
Кевин Кастаньо
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Данила Козлов
АП
99
Мозес Давид Кобнан
ПВ
90
Александр Кокшаров
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ВР
22
Илья Лантратов
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
14
Никита Салтыков
ЛВ
19
Эдгар Севикян
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Краснодар - Локомотив
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
- : -
06.12.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
0 : 3
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
- : -
05.12.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 1
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ozon Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Краснодар
Локомотив
Овчинников раскрыл детали общения с Евсеевым перед матчем «Локомотив» – «Динамо Мх»
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1
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