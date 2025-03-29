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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Риека
Славен Белупо - Риека: обзор матча 29 марта 2025
Славен Белупо
29.03.2025, суббота, 20:45
Хорватия. Футбольная лига, 27 тур
2 : 1
Завершен
Риека
64'
А. Гргич
76'
I. Dolček
17'
Т. Фрук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Риека
Замена
M. Agbekpornu
️️️️
И. Несторовски
83'
Замена
M. Šakota
️️️️
А. Гргич
83'
80'
Замена
D. Dogan
️️️️
Д. Петрович
ГОЛ! 2:1!
I. Dolček
Пас отдал
А. Гргич
76'
72'
Замена
Š. Butić
️️️️
Л. Менало
68'
Желтая карточка
Л. Менало
ГОЛ! 1:1!
А. Гргич
Пас отдал
L. Crepulja
64'
62'
Замена
Й. Манев
️️️️
Д. Чоп
Желтая карточка
T. Božić
60'
Замена
I. Dolček
️️️️
A. Šuto
57'
48'
Желтая карточка
Д. Петрович
Замена
I. Lepinjica
️️️️
I. Ćubelić
35'
Желтая карточка
I. Ćubelić
20'
17'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фрук
Пас отдал
Д. Чоп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
22
Ante Šuto
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Риека
23
Мартин Зломислич
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
4
Нико Янкович
АП
34
Младен Деветак
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
9
Дуйе Чоп
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
Риека
99
Алекса Тодорович
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
55
Йован Манев
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Dominik Dogan
ЦФ
3-1-5
25
8
6
35
21
8
4
14
22
90
Несторовски
1-4-1-4
23
Зломислич
6
Радельич
7
Джуара
18
Селахи
21
Петрович
10
Фрук
4
Янкович
9
Чоп
45
Майсторович
17
Менало
34
Деветак
90
Несторовски
22
22
90
Несторовски
8
23
23
8
27
Гргич
14
14
27
Гргич
22
7
7
22
9
Чоп
55
Манев
55
Манев
9
Чоп
17
Менало
27
27
17
Менало
21
Петрович
20
20
21
Петрович
Остались в запасе
Славен Белупо
Риека
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
Главный тренер
Иван Раделич
99
Алекса Тодорович
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
2
Vinko Međimorec
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
3
Antonio Jakir
ЦП
Остались в запасе
99
Алекса Тодорович
ВР
22
Анте Орек
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
14
Амер Гояк
АП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Славен Белупо - Риека
2
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
8
Нарушения
17
12
Офсайды
0
2
Количество передач
402
302
Сейвы
4
3
Точность передач %
74
72
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Матео Эрцег
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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