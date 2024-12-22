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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Риека - Славен Белупо
Риека - Славен Белупо: обзор матча 22 декабря 2024
Риека
22.12.2024, воскресенье, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Славен Белупо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Риека - Славен Белупо
90'
+2
Желтая карточка
I. Dolček
Замена
B. Bogojević
️️️️
Н. Джуара
76'
74'
Замена
K. Butić
️️️️
I. Ćubelić
63'
Желтая карточка
А. Гргич
57'
Замена
I. Dolček
️️️️
F. Krušelj
51'
Желтая карточка
М. Каймаков
Желтая карточка
N. Galešić
22'
19'
Желтая карточка
L. Crepulja
6'
Замена
M. Boras
️️️️
Z. Katalinić
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риека
12
Niko Vucetic
ВР
6
Степан Радельич
ЦЗ
28
Иван Смольчич
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
10
Тони Фрук
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
3
Бруно Года
ЦП
4
Нико Янкович
АП
14
Амер Гояк
АП
45
Анте Майсторович
ЦФ
15
Niko Galešić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
6
Tomislav Božić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Igor Lepinjica
ЦП
10
Михаил Каймаков
ЦП
8
Adriano Jagušić
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Риека
1
Vito Kovač
ВР
21
Bruno Burčul
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
16
Lukas Murica
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
Славен Белупо
32
Ivan Čović
ВР
23
Marco Boras
ЦЗ
20
Erik Riđan
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
7
Ivan Dolček
ЦФ
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
45
Karlo Butić
ЦФ
2-3-3-2
12
6
Радельич
28
Смольчич
10
Фрук
7
Джуара
3
Года
87
Пашалич
14
Гояк
4
Янкович
15
45
Майсторович
3-4-3
25
15
6
18
10
Каймаков
8
21
23
4
8
27
Гргич
7
Джуара
25
25
7
Джуара
15
23
23
15
18
7
7
18
8
45
45
8
Остались в запасе
Риека
Славен Белупо
1
Vito Kovač
ВР
21
Bruno Burčul
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
16
Lukas Murica
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
32
Ivan Čović
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Остались в запасе
1
Vito Kovač
ВР
21
Bruno Burčul
ЦЗ
91
Noel Bodetić
ЦЗ
2
Lovro Kitin
ЦЗ
16
Lukas Murica
ЦЗ
27
Šimun Butić
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
15
Dominik Thaqi
ЦФ
Остались в запасе
32
Ivan Čović
ВР
20
Erik Riđan
ЦЗ
13
Marko Lešković
ЦЗ
27
Luka Ćurković
ЦЗ
24
Leon Bošnjak
ЦП
11
Lucas Fernandes Dos Passos
ЦФ
29
Marko Aščić
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Главный тренер
Иван Раделич
Статистика матча Риека - Славен Белупо
1
4
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
10
1
Нарушения
9
15
Количество передач
390
415
Сейвы
1
5
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Бель
Стадион:
Ружевица
Посещаемость:
5244 из 8279 зрителей (63%)
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