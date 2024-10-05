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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Славен Белупо - Риека
Славен Белупо - Риека: обзор матча 05 октября 2024
Славен Белупо
05.10.2024, суббота, 19:30
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Риека
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Славен Белупо - Риека
Замена
D. Martinovic
️️️️
И. Несторовски
84'
Замена
M. Šakota
️️️️
I. Dolček
84'
78'
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Селахи
Замена
I. Borna Jelić Balta
️️️️
M. Agbekpornu
77'
Замена
I. Ćubelić
️️️️
A. Liber
70'
Желтая карточка
И. Несторовски
68'
67'
Замена
С. Перица
️️️️
К. Андрич
Желтая карточка
M. Agbekpornu
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славен Белупо
25
Ivan Susak
ВР
8
Antonio Bosec
ЦЗ
6
Tomislav Božić
(К)
ЦЗ
35
L. Lucic
ЦЗ
22
Michael Agbekpornu
ЦП
21
L. Crepulja
ЦП
27
Ален Гргич
ЦФ
90
Илия Несторовски
ЦФ
14
Adrian Liber
ЦФ
7
Ivan Dolček
ЦФ
4
Dominik Kovačić
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Риека
28
Иван Смольчич
ЦЗ
6
Степан Радельич
(К)
ЦЗ
87
Марко Пашалич
ЛВ
18
Линдон Селахи
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
10
Тони Фрук
ЦП
4
Нико Янкович
АП
23
Мартин Зломислич
ЦФ
17
Комнен Андрич
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
45
Анте Майсторович
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Славен Белупо
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
88
Ivan Borna Jelić Balta
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
14
Matej Šakota
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
8
Ivan Ćubelić
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
Риека
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
14
Амер Гояк
АП
12
Josip Posavec
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
18
Стипе Перица
ЦФ
3-2-5
25
8
6
35
22
21
90
Несторовски
4
7
14
27
Гргич
2-3-2-4
28
Смольчич
6
Радельич
18
Селахи
21
Петрович
10
Фрук
4
Янкович
87
Пашалич
45
Майсторович
34
Деветак
17
Андрич
23
Зломислич
22
88
88
22
7
14
14
7
14
8
8
14
90
Несторовски
10
10
90
Несторовски
18
Селахи
14
Гояк
14
Гояк
18
Селахи
17
Андрич
18
Перица
18
Перица
17
Андрич
Остались в запасе
Славен Белупо
Риека
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Желько Сопич
Остались в запасе
1
Matija Jesenović
ВР
32
Ivan Čović
ВР
15
Zvonimir Katalinić
ЦЗ
18
Filip Krušelj
ЦЗ
23
Marco Boras
ЦЗ
8
Adriano Jagušić
ЦП
23
Igor Lepinjica
ЦП
11
Роберт Мурич
ЦФ
Остались в запасе
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
21
Bruno Burčul
ЦЗ
3
Бруно Года
ЦП
25
Bruno Bogojević
ЦП
15
Силвио Илинкович
ЦП
29
Andro Babić
ЦП
27
Šimun Butić
ЦП
20
Габриэль Рукавина
ЛВ
12
Josip Posavec
ЦФ
20
Dominik Dogan
ЦФ
Главный тренер
Иван Раделич
Главный тренер
Желько Сопич
Статистика матча Славен Белупо - Риека
2
Всего ударов по воротам
9
7
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
19
15
Офсайды
2
1
Количество передач
369
429
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
74
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Славен Белупо
- : -
05.12.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Славен Белупо
1 : 0
23.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Горица
3 : 5
07.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Славен Белупо
0 : 2
30.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Вараждин
1 : 2
24.10.2026
Славен Белупо
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 2 тур
Риека
- : -
03.12.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Осиек
1 : 0
28.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Риека
2 : 0
22.11.2026
Горица
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Истра 1961
3 : 1
07.11.2026
Риека
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Риека
1 : 1
01.11.2026
Вараждин
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Информация о матче
Главный судья:
Mario Zebec, Croatia
Стадион:
Gradski stadion Ivan Kušek Apaš, Koprivnica
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