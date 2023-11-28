Введите ваш ник на сайте

Ростов - ЦСКА

28.11.2023, Вторник, 00:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Ростов Арена Россия. Кубок, 1/4 финала , первый матч Ростов - ЦСКА
...
Матч еще не начался
П1
2.8
Х
3.65
П2
2.35
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
Россия. Премьер-лига (2023/2024)
9 тур
24 сентября, воскресенье 19:00 Ростов 3:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
30 тур
3 июня, суббота 17:00 ЦСКА 4:1 Ростов
7 тур
28 августа, воскресенье 19:45 Ростов 0:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
30 тур
21 мая, суббота 17:00 ЦСКА 4:0 Ростов
4 тур
14 августа, суббота 20:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
19 тур
17 декабря, четверг 20:00 Ростов 1:3 ЦСКА
14 тур
8 ноября, воскресенье 16:30 ЦСКА 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
21 тур
9 марта, понедельник 14:00 Ростов 3:2 ЦСКА
12 тур
6 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:3 Ростов
Кубок «Париматч» Премьер 2019
3 тур
3 июля, среда 19:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
16 тур
2 декабря, воскресенье 16:30 Ростов 0:0 ЦСКА
2 тур
5 августа, воскресенье 19:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
24 тур
1 апреля, воскресенье 19:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
16 сентября, суббота 16:30 ЦСКА 2:0 Ростов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
15 апреля, суббота 14:30 ЦСКА 0:0 Ростов
9 тур
2 октября, воскресенье 19:00 Ростов 2:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
20 тур
12 марта, суббота 19:30 Ростов 2:0 ЦСКА
6 тур
22 августа, суббота 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
30 тур
30 мая, суббота 13:30 Ростов 1:1 ЦСКА
6 тур
31 августа, воскресенье 13:30 ЦСКА 6:0 Ростов
Суперкубок России 2014

26 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
2 декабря, понедельник 17:00 Ростов 0:0 ЦСКА
8 тур
14 сентября, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ростов 3:0 ЦСКА
1 тур
21 июля, суббота 13:30 ЦСКА 1:0 Ростов
Россия. Кубок (2012/2013)
1/2 финала
7 мая, вторник 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
24 тур
18 сентября, воскресенье 14:00 Ростов 1:1 ЦСКА
9 тур
15 мая, воскресенье 20:30 ЦСКА 2:1 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
23 тур
3 октября, воскресенье 15:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
6 мая, четверг 16:30 Ростов 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2009
20 тур
30 августа, воскресенье 20:30 Ростов 1:0 ЦСКА
6 тур
26 апреля, воскресенье 16:30 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2007
22 тур
26 августа, воскресенье 15:30 ЦСКА 4:0 Ростов
8 тур
6 мая, воскресенье 19:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2006
25 тур
28 октября, суббота 00:00 Ростов 1:2 ЦСКА
10 тур
10 июля, понедельник 00:00 ЦСКА 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
28 тур
30 октября, воскресенье 18:00 ЦСКА 2:1 Ростов
13 тур
25 июня, суббота 18:00 Ростов 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
26 тур
16 октября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
5 тур
7 апреля, среда 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2003
26 тур
27 сентября, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
5 тур
19 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
12 тур
13 августа, вторник 00:00 Ростов 3:2 ЦСКА
19 тур
9 августа, пятница 00:00 ЦСКА 5:1 Ростов
Чемпионат России 2001
21 тур
11 августа, суббота 00:00 ЦСКА 0:0 Ростов
7 тур
28 апреля, суббота 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
10 тур
27 мая, суббота 00:00 ЦСКА 1:1 Ростов
Чемпионат России 1999
23 тур
11 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
9 тур
29 мая, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
Чемпионат России 1998
27 тур
3 октября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Ростов
12 тур
17 июня, среда 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России 1997
31 тур
14 октября, вторник 00:00 ЦСКА 2:0 Ростов
14 тур
18 июня, среда 00:00 Ростов 1:1 ЦСКА
Чемпионат России 1996
28 тур
19 сентября, четверг 00:00 Ростов 0:5 ЦСКА
11 тур
8 мая, среда 00:00 ЦСКА 4:2 Ростов
Чемпионат России 1995
27 тур
30 сентября, суббота 00:00 Ростов 1:3 ЦСКА
4 тур
1 мая, понедельник 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
Чемпионат России 1993
25 тур
27 августа, пятница 00:00 ЦСКА 2:3 Ростов
10 тур
6 мая, четверг 00:00 Ростов 1:0 ЦСКА
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 8 тур
8 ноября, воскресенье 00:00 Ростов 0:1 ЦСКА
Первый этап, 3 тур
10 сентября, четверг 00:00 ЦСКА 4:0 Ростов
...
Россия
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+