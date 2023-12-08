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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Урал
Локомотив - Урал: обзор матча 08 декабря 2023
Локомотив
08.12.2023, пятница, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Урал
18'
Е. Морозов
90+5'
Н. Тикнизян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Локомотив - Урал
ГОЛ! 2:0!
Н. Тикнизян
Пас отдал
С. Пиняев
90'
+5
Желтая карточка
Т. Сулейманов
90'
Замена
Д. Куликов
️️️️
М. Глушенков
89'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Митай
87'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
А. Дзюба
74'
Замена
С. Пиняев
️️️️
А. Миранчук
74'
69'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
А. Каштанов
65'
Желтая карточка
Т. Аюпов
Желтая карточка
М. Митай
58'
56'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Ю. Газинский
56'
Замена
Г. Шеттине
️️️️
Итало
51'
Желтая карточка
Итало
Замена
И. Самошников
️️️️
М. Ненахов
46'
Желтая карточка
М. Ненахов
31'
ГОЛ! 1:0!
Е. Морозов
Пас отдал
М. Глушенков
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
71
Наир Тикнизян
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
3
Лукас Фассон
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
(К)
ОП
21
Антон Миранчук
АП
10
Максим Глушенков
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
5
Андрей Егорычев
(К)
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Локомотив
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Урал
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
10
Эрик Бикфалви
АП
97
Илья Ишков
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
3-3-1-2
22
Лантратов
71
Тикнизян
85
Морозов
3
Фассон
2
Митай
6
Баринов
45
Сильянов
21
Миранчук
22
Дзюба
10
Глушенков
3-3-3-1
1
Помазун
25
Эмерсон
2
Бегич
16
Итало
22
Бевеев
8
Аюпов
44
Малькевич
5
Егорычев
33
Мишкич
18
Газинский
79
Каштанов
2
Митай
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
2
Митай
24
Ненахов
71
Самошников
71
Самошников
24
Ненахов
10
Глушенков
25
Куликов
25
Куликов
10
Глушенков
21
Миранчук
9
Пиняев
9
Пиняев
21
Миранчук
22
Дзюба
99
Сулейманов
99
Сулейманов
22
Дзюба
79
Каштанов
10
Бикфалви
10
Бикфалви
79
Каштанов
18
Газинский
27
Дмитриев
27
Дмитриев
18
Газинский
16
Итало
7
Шеттине
7
Шеттине
16
Итало
Остались в запасе
Локомотив
Урал
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
53
Даниил Худяков
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
22
Константин Марадишвили
ЦП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
77
Денис Щербицкий
ВР
71
Алексей Мамин
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
97
Илья Ишков
АП
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Локомотив - Урал
3
2
Всего ударов по воротам
6
2
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
3
7
Офсайды
0
1
Количество передач
292
245
Сейвы
0
2
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Артем Чистяков
(Азов)
Помощники судьи:
Александр Богданов
Алексей Ермилов
Дополнительные помощники:
VAR – Артур Федоров; AVAR – Евгений Буланов
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Сергей Лапочкин
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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