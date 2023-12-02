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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Нижний Новгород - Урал
Нижний Новгород - Урал: обзор матча 02 декабря 2023
Нижний Новгород
02.12.2023, суббота, 19:30
Россия. Премьер-лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Урал
90+1'
Н. Каккоев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нижний Новгород - Урал
ГОЛ! 1:0!
Н. Каккоев
Пас отдал
И. Жигулев
90'
+1
Замена
И. Жигулев
️️️️
А. Трошечкин
89'
89'
Замена
И. Дмитриев
️️️️
Т. Аюпов
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Э. Севикян
87'
80'
Замена
А. Мамин
️️️️
Э. Бикфалви
68'
Замена
А. Каштанов
️️️️
Г. Шеттине
68'
Замена
Д. Мишкич
️️️️
Ф. Сунгатулин
Замена
Х. Боселли
️️️️
Н. Кутателадзе
68'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Д. Живоглядов
68'
53'
Желтая карточка
С. Бегич
Желтая карточка
М. Майга
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
25
Артур Нигматуллин
ВР
30
Матео Стаматов
ЛЗ
2
Виктор Александров
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
(К)
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
5
Александр Трошечкин
ОП
8
Мамаду Майга
ОП
19
Эдгар Севикян
ПВ
23
Николоз Кутателадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Урал
1
Илья Помазун
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
16
Итало
ЦЗ
15
Денис Кулаков
(К)
ПЗ
8
Тимур Аюпов
ОП
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Гильерме Шеттине
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Нижний Новгород
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
21
Хуан Боселли
ПВ
11
Зе Турбо
ЦФ
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
27
Игорь Дмитриев
ЛВ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
3-5-1-1
25
Нигматуллин
2
Александров
24
Гоцук
15
Тихий
30
Стаматов
22
Каккоев
5
Трошечкин
8
Майга
27
Живоглядов
19
Севикян
23
Кутателадзе
3-4-1-1-1
1
Помазун
25
Эмерсон
2
Бегич
16
Итало
15
Кулаков
8
Аюпов
6
Сунгатулин
44
Малькевич
5
Егорычев
10
Бикфалви
7
Шеттине
5
Трошечкин
10
Жигулев
10
Жигулев
5
Трошечкин
27
Живоглядов
17
Карапузов
17
Карапузов
27
Живоглядов
19
Севикян
44
Кухарчук
44
Кухарчук
19
Севикян
23
Кутателадзе
21
Боселли
21
Боселли
23
Кутателадзе
10
Бикфалви
46
Мамин
46
Мамин
10
Бикфалви
6
Сунгатулин
33
Мишкич
33
Мишкич
6
Сунгатулин
8
Аюпов
27
Дмитриев
27
Дмитриев
8
Аюпов
7
Шеттине
79
Каштанов
79
Каштанов
7
Шеттине
Остались в запасе
Нижний Новгород
Урал
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
16
Виталий Ботнарь
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
19
Максим Шнапцев
ЛЗ
65
Николай Толстопятов
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
6
Эссьен Эдедем
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
11
Зе Турбо
ЦФ
Остались в запасе
71
Алексей Мамин
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
24
Кики
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
97
Илья Ишков
АП
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Нижний Новгород - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Нефтехимик
- : -
29.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
1 : 2
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Помощники судьи:
Роман Усачев
Екатерина Курочкина
Дополнительные помощники:
VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Валерий Данченко
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Совкомбанк Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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