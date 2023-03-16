Введите ваш ник на сайте

Бетис - Манчестер Юнайтед

16.03.2023, Четверг, 20:45 мск Севилья, стадион Бенито Вильямарин Трансляция: Матч ТВ Лига Европы, 1/8 финала , ответный матч Бетис - Манчестер Юнайтед
Первый матч: 1 - 4
...
Матч начнется в 20:45 мск
П1
3.6
Х
3.65
П2
2
Смотреть трансляцию
Реклама 18+
...
Матч начнется в 20:45 мск
Лига Европы (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Бетис
...
  • Читайте нас: 