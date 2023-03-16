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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Манчестер Юнайтед
Бетис - Манчестер Юнайтед: обзор матча 16 марта 2023
Бетис
16.03.2023, четверг, 20:45
Лига Европы, 1/8 финала
0 : 1
Первый матч – 1 : 4
Завершен
Манчестер Юнайтед
56'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Манчестер Юнайтед
75'
Замена
В. Линделеф
️️️️
Л. Мартинес
75'
Замена
Д. Далот
️️️️
А. Ван-Биссака
68'
Замена
Э. Эланга
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
66'
60'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Фред
60'
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Рэшфорд
Замена
С. Каналес
️️️️
Хоакин
59'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Руйбаль
59'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Перес
58'
56'
ГОЛ! 0:1!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Каземиро
29'
Желтая карточка
Ф. Пельистри
Замена
Х. Миранда
️️️️
Абнер
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
28
Дани Перес
ЦП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
4-1-1-2-2
1
Силва
16
Абнер
6
Гонсалес
2
Пеццелла
20
Сабали
10
Карвалью
2
Родригес
24
Руйбаль
17
Хоакин
22
Перес
7
Хуанми
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
15
Магуайр
6
Мартинес
3
Маласья
5
Каземиро
7
Фред
28
Пельистри
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
9
Вегхорст
16
Абнер
33
Миранда
33
Миранда
16
Абнер
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
17
Хоакин
20
Каналес
20
Каналес
17
Хоакин
22
Перес
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
22
Перес
24
Руйбаль
7
Иглесиас
7
Иглесиас
24
Руйбаль
6
Мартинес
29
Линделеф
29
Линделеф
6
Мартинес
29
Ван-Биссака
2
Далот
2
Далот
29
Ван-Биссака
7
Фред
20
Забитцер
20
Забитцер
7
Фред
8
Фернандеш
19
Эланга
19
Эланга
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
19
Санчо
19
Санчо
9
Рэшфорд
Остались в запасе
Бетис
Манчестер Юнайтед
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
28
Дани Перес
ЦП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
1
Клаудио Браво
ВР
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
28
Дани Перес
ЦП
10
Родри
АП
11
Луис Энрике
ПВ
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Бетис - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
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