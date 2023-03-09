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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Бетис
Манчестер Юнайтед - Бетис: обзор матча 09 марта 2023
Манчестер Юнайтед
09.03.2023, четверг, 23:00
Лига Европы, 1/8 финала
4 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Бетис
6'
М. Рэшфорд
52'
Антони
58'
Б. Фернандеш
82'
В. Вегхорст
32'
А. Перес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Бетис
ГОЛ! 4:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
С. Мактоминей
82'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Фред
82'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Антони
81'
80'
Замена
В. Жозе
️️️️
Хуанми
Желтая карточка
Б. Фернандеш
68'
66'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Перес
65'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
Замена
Т. Маласья
️️️️
Л. Шоу
65'
Замена
Д. Санчо
️️️️
М. Рэшфорд
65'
59'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Л. Энрике
59'
Замена
С. Каналес
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 3:1!
Б. Фернандеш
Пас отдал
Л. Шоу
58'
Желтая карточка
В. Вегхорст
56'
ГОЛ! 2:1!
Антони
Пас отдал
Б. Фернандеш
52'
Замена
А. Ван-Биссака
️️️️
Д. Далот
46'
32'
ГОЛ! 1:1!
А. Перес
Пас отдал
Хуанми
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
ОП
7
Фред
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
7
Антони
ПВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
16
Абнер
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Манчестер Юнайтед
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
28
Факундо Пельистри
ПВ
Бетис
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
23
Шоу
19
Варан
6
Мартинес
2
Далот
5
Каземиро
7
Фред
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
7
Антони
9
Вегхорст
4-1-1-2-2
1
Браво
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Фелипе
16
Абнер
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
11
Энрике
7
Хуанми
22
Перес
23
Шоу
3
Маласья
3
Маласья
23
Шоу
2
Далот
29
Ван-Биссака
29
Ван-Биссака
2
Далот
7
Фред
8
Мактоминей
8
Мактоминей
7
Фред
9
Рэшфорд
19
Санчо
19
Санчо
9
Рэшфорд
7
Антони
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Антони
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
17
Хоакин
20
Каналес
20
Каналес
17
Хоакин
11
Энрике
24
Руйбаль
24
Руйбаль
11
Энрике
7
Хуанми
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Хуанми
22
Перес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
22
Перес
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бетис
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Родри
АП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Джек Батлэнд
ВР
22
Том Хитон
ВР
15
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Виктор Линделеф
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
19
Энтони Эланга
ЛВ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
Остались в запасе
1
Руй Силва
ВР
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Родри
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бетис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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