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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Мариуполь
Днепр - Мариуполь: обзор матча 05 мая 2010
Днепр
05.05.2010, среда, 20:00
Чемпионат Украины, 29 тур
4 : 1
Завершен
Мариуполь
35'
Е. Коноплянка
49'
Р. Ротань
64'
С. Кравченко
82'
Е. Селезнев
68'
А. Касьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Мариуполь
Желтая карточка
А. Западня
ГОЛ! 4:1!
Е. Селезнев
Замена
Н. Кашевский
️️️️
А. Савин
Желтая карточка
А. Касьян
ГОЛ! 3:1!
А. Касьян
ГОЛ! 3:0!
С. Кравченко
Замена
Г. Габедава
️️️️
И. Козориз
Замена
П. Пашаев
️️️️
В. Денисов
Желтая карточка
И. Чучман
ГОЛ! 2:0!
Р. Ротань
Желтая карточка
С. Кравченко
Замена
С. Кравченко
️️️️
М. Калиниченко
Замена
В. Мельник
️️️️
М. Самусевас
ГОЛ! 1:0!
Е. Коноплянка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
16
Андрей Русол
ЦЗ
3
Уча Лобжанидзе
ПЗ
5
Виталий Мандзюк
ПЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
29
Руслан Ротань
ЦП
9
Сергей Назаренко
ЦП
25
Максим Калиниченко
ЦП
11
Евгений Селезнев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
14
Артур Западня
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Днепр
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
13
Артем Черный
ЦФ
55
Георгий Габедава
ЦФ
4-4-1-1
27
Лаштувка
29
Денисов
3
Лобжанидзе
16
Русол
5
Мандзюк
18
Феррейра
9
Назаренко
25
Калиниченко
29
Ротань
22
Коноплянка
11
Селезнев
3-2-3-1
1
Романенко
3
Самусевас
24
Чучман
3
Микицей
14
Савин
14
Западня
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Касьян
29
Денисов
20
Пашаев
20
Пашаев
29
Денисов
25
Калиниченко
14
Кравченко
14
Кравченко
25
Калиниченко
56
Козориз
55
Габедава
55
Габедава
56
Козориз
3
Самусевас
4
Мельник
4
Мельник
3
Самусевас
14
Савин
6
Кашевский
6
Кашевский
14
Савин
Остались в запасе
Днепр
Мариуполь
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
13
Артем Черный
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
16
Денис Шелихов
ВР
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
22
Сергей Самодин
ЦФ
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Остались в запасе
13
Артем Черный
ЦФ
12
Олег Остапенко
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Днепр - Мариуполь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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Днепр
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