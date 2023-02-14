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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 14 февраля 2023
Зенит
14.02.2023, вторник, 17:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Урал
71'
М. Кассьерра
47'
Ф. Сунгатулин
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Урал
79'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Л. Ранджелович
79'
Замена
А. Юшин
️️️️
Э. Бикфалви
ГОЛ! 1:1!
М. Кассьерра
71'
70'
Замена
Р. Влут
️️️️
А. Каштанов
Желтая карточка
В. Барриос
55'
47'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Сунгатулин
Замена
А. Васютин
️️️️
М. Кержаков
46'
45'
Желтая карточка
Д. Мишкич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
33
Клаудиньо
АП
10
Малком
ПВ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Урал
1
Илья Помазун
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Илья Кирш
ЦЗ
17
Владислав Саусь
АП
18
Данила Козлов
АП
96
Алексей Барановский
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
26
Антон Чебыкин
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
3-3-1-2-1
41
Кержаков
31
Мантуан
15
Караваев
78
Чистяков
3
Круговой
5
Барриос
95
Адамов
8
Вендел
33
Клаудиньо
10
Малком
9
Кассьерра
4-1-2-2-1
1
Помазун
15
Кулаков
24
Филипенко
25
Эмерсон
22
Бевеев
6
Сунгатулин
5
Егорычев
33
Мишкич
77
Ранджелович
10
Бикфалви
79
Каштанов
41
Кержаков
78
Васютин
78
Васютин
41
Кержаков
77
Ранджелович
14
Железнов
14
Железнов
77
Ранджелович
10
Бикфалви
7
Юшин
7
Юшин
10
Бикфалви
79
Каштанов
20
Влут
20
Влут
79
Каштанов
Остались в запасе
Зенит
Урал
3
Илья Кирш
ЦЗ
17
Владислав Саусь
АП
18
Данила Козлов
АП
96
Алексей Барановский
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
98
Никита Алексеев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
26
Антон Чебыкин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
3
Илья Кирш
ЦЗ
17
Владислав Саусь
АП
18
Данила Козлов
АП
96
Алексей Барановский
ЦФ
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
1
Олег Баклов
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
94
Илья Быковский
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
77
Игорь Дружинин
АП
26
Антон Чебыкин
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Зенит - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Стадион:
Газпром Арена
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