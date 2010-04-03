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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Мариуполь
Ворскла - Мариуполь: обзор матча 03 апреля 2010
Ворскла
03.04.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 23 тур
3 : 0
Завершен
Мариуполь
18'
Г. Ярмаш
32'
Й. Маркоски
88'
Й. Маркоски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Мариуполь
Замена
И. Тимченко
️️️️
В. Сачко
ГОЛ! 3:0!
Й. Маркоски
Замена
А. Громов
️️️️
А. Янузи
Желтая карточка
И. Чучман
Желтая карточка
А. Матвеев
Замена
А. Чичиков
️️️️
Д. Есин
Замена
Г. Габедава
️️️️
А. Пуканыч
Желтая карточка
С. Микицей
Замена
Н. Кашевский
️️️️
И. Тищенко
Желтая карточка
С. Величко
Замена
В. Лукша
️️️️
В. Мельник
ГОЛ! 2:0!
Й. Маркоски
ГОЛ! 1:0!
Г. Ярмаш
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Ворскла
77
Олег Чуваев
ВР
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
13
Евгений Песков
ЦЗ
77
Александру Оника
ЦП
30
Игорь Тимченко
ЦФ
18
Алексей Чичиков
ЦФ
28
Артем Громов
ЦФ
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
5
Витаутас Лукша
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
55
Георгий Габедава
ЦФ
3-3-1-1-2
12
Величко
5
Матвеев
17
Чеснаков
4
Даллку
15
Кулаков
0
Медведев
16
Ярмаш
7
Есин
10
Маркоски
9
Янузи
17
Сачко
3-2-3-2
1
Романенко
3
Микицей
3
Самусевас
4
Мельник
14
Савин
24
Чучман
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
11
Кривошеенко
19
Касьян
17
Сачко
30
Тимченко
30
Тимченко
17
Сачко
7
Есин
18
Чичиков
18
Чичиков
7
Есин
9
Янузи
28
Громов
28
Громов
9
Янузи
4
Мельник
5
Лукша
5
Лукша
4
Мельник
27
Пуканыч
55
Габедава
55
Габедава
27
Пуканыч
19
Тищенко
6
Кашевский
6
Кашевский
19
Тищенко
Остались в запасе
Ворскла
Мариуполь
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
77
Олег Чуваев
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
77
Александру Оника
ЦП
Главный тренер
Николай Павлов
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
8
Сергей Вовкодав
ЦЗ
77
Олег Чуваев
ВР
13
Евгений Песков
ЦЗ
77
Александру Оника
ЦП
Остались в запасе
12
Олег Остапенко
ВР
56
Иван Козориз
ЛЗ
51
Александр Яценко
ЦЗ
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Ворскла - Мариуполь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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