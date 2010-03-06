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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Динамо К
Мариуполь - Динамо К: обзор матча 06 марта 2010
Мариуполь
06.03.2010, суббота, 16:00
Чемпионат Украины, 19 тур
1 : 1
Завершен
Динамо К
77'
И. Тищенко
81'
Р. Зозуля
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Динамо К
ГОЛ! 1:1!
Р. Зозуля
Пас отдал
А. Милевский
Замена
П. Кирильчик
️️️️
А. Касьян
ГОЛ! 1:0!
И. Тищенко
Пас отдал
А. Пуканыч
Замена
А. Кравец
️️️️
Т. Михалик
Замена
А. Яценко
️️️️
К. Ярошенко
Замена
А. Несмачный
️️️️
А. Ярмоленко
Красная карточка
А. Савин
Замена
Р. Зозуля
️️️️
М. Нинкович
Замена
И. Тищенко
️️️️
Н. Кашевский
Желтая карточка
М. Нинкович
Желтая карточка
В. Мельник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
24
Игорь Чучман
ЛЗ
4
Вадим Мельник
(К)
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
6
Николай Кашевский
ЛП
99
Константин Ярошенко
ОП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
82
Гедиминас Паулаускас
ПП
19
Александр Касьян
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
34
Евгений Хачериди
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
36
Милош Нинкович
ЛП
5
Огнен Вукоевич
ОП
17
Тарас Михалик
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПП
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Мариуполь
12
Олег Остапенко
ВР
51
Александр Яценко
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
Динамо К
71
Денис Бойко
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
10
Роман Зозуля
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-1-3-2
1
Романенко
24
Чучман
4
Мельник
3
Самусевас
14
Савин
99
Ярошенко
6
Кашевский
27
Пуканыч
82
Паулаускас
11
Кривошеенко
19
Касьян
4-1-3-2
1
Шовковский
21
Данило Силва
44
Алмейда
34
Хачериди
10
Маграо
5
Вукоевич
7
Ярмоленко
17
Михалик
36
Нинкович
7
Шевченко
0
Милевский
99
Ярошенко
51
Яценко
51
Яценко
99
Ярошенко
19
Касьян
6
Кирильчик
6
Кирильчик
19
Касьян
6
Кашевский
19
Тищенко
19
Тищенко
6
Кашевский
7
Ярмоленко
5
Несмачный
5
Несмачный
7
Ярмоленко
36
Нинкович
10
Зозуля
10
Зозуля
36
Нинкович
17
Михалик
11
Кравец
11
Кравец
17
Михалик
Остались в запасе
Мариуполь
Динамо К
55
Георгий Габедава
ЦФ
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
Главный тренер
Илья Близнюк
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
55
Георгий Габедава
ЦФ
0
Станислав Гудзикевич
ЦП
12
Олег Остапенко
ВР
Остались в запасе
71
Денис Бойко
ВР
24
Юссуф
ЦЗ
3
Бетао
ЦЗ
26
Роман Еременко
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Мариуполь - Динамо К
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Ильичевец
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:55 (прямая)
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