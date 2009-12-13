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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Таврия - Динамо К
Таврия - Динамо К: обзор матча 13 декабря 2009
Таврия
13.12.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 17 тур
2 : 3
Завершен
Динамо К
42'
В. Гигиадзе
65'
Л. Идахор
8'
А. Милевский
30'
А. Шевченко
83'
А. Кравец
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Таврия - Динамо К
+2
Желтая карточка
Т. Гиоане
+1
Желтая карточка
А. Шевченко
Замена
А. Несмачный
️️️️
А. Ярмоленко
Замена
М. Фещук
️️️️
Л. Идахор
Желтая карточка
А. Кравец
ГОЛ! 2:3!
А. Кравец
Пас отдал
А. Шевченко
Желтая карточка
Р. Платон
Замена
А. Кравец
️️️️
О. Гусев
Желтая карточка
Д. Голайдо
ГОЛ! 2:2!
Л. Идахор
Пас отдал
И. Галюза
Замена
Р. Платон
️️️️
В. Гигиадзе
Желтая карточка
Л. Алмейда
Желтая карточка
Ж. Любенович
ГОЛ! 1:2!
В. Гигиадзе
Пас отдал
Ж. Любенович
Желтая карточка
Р. Еременко
Замена
Т. Гиоане
️️️️
Т. Михалик
ГОЛ! 0:2!
А. Шевченко
Желтая карточка
А. Корнев
ГОЛ! 0:1!
А. Милевский
Пас отдал
А. Ярмоленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Таврия
1
Вадим Деонас
ВР
6
Саша Джуричич
ЛЗ
20
Антон Монахов
ЦЗ
5
Слободан Маркович
ЦЗ
80
Андрей Корнев
ПЗ
15
Евгений Луценко
ЛП
22
Желько Любенович
ЦП
2
Илья Галюза
ЦП
84
Денис Голайдо
(К)
ПП
20
Васил Гигиадзе
ЦФ
11
Лаки Идахор
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
10
Жерсон Маграо
ЛЗ
44
Леандро Алмейда
ЦЗ
24
Юссуф
ЦЗ
26
Роман Еременко
ПЗ
5
Огнен Вукоевич
ЦП
17
Тарас Михалик
ЦП
7
Андрей Шевченко
АП
7
Андрей Ярмоленко
ЛФ
0
Артем Милевский
(К)
ЦФ
20
Олег Гусев
РФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Таврия
12
Дмитрий Стойко
ВР
0
Вячеслав Свидерский
ЦЗ
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
10
Максим Фещук
ЦФ
Динамо К
31
Станислав Богуш
ВР
5
Андрей Несмачный
ЛЗ
0
Тибериу Гиоане
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
11
Артем Кравец
ЦФ
10
Роман Зозуля
ЦФ
4-4-2
1
Деонас
6
Джуричич
20
Монахов
5
Маркович
80
Корнев
15
Луценко
22
Любенович
2
Галюза
84
Голайдо
11
Идахор
20
Гигиадзе
4-2-1-3
1
Шовковский
26
Еременко
44
Алмейда
24
Юссуф
10
Маграо
5
Вукоевич
17
Михалик
7
Шевченко
20
Гусев
0
Милевский
7
Ярмоленко
20
Гигиадзе
24
Платон
24
Платон
20
Гигиадзе
11
Идахор
10
Фещук
10
Фещук
11
Идахор
7
Ярмоленко
5
Несмачный
5
Несмачный
7
Ярмоленко
17
Михалик
0
Гиоане
0
Гиоане
17
Михалик
20
Гусев
11
Кравец
11
Кравец
20
Гусев
Остались в запасе
Таврия
Динамо К
0
Вячеслав Свидерский
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
31
Станислав Богуш
ВР
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Остались в запасе
0
Вячеслав Свидерский
ЦЗ
12
Дмитрий Стойко
ВР
7
Павел Хайдучек
ЦЗ
18
Андриус Йокшас
ЦЗ
25
Андрей Зборовский
ЦП
Остались в запасе
31
Станислав Богуш
ВР
19
Денис Гармаш
АП
88
Александр Алиев
АП
10
Роман Зозуля
ЦФ
Главный тренер
Валерий Газзаев
Статистика матча Таврия - Динамо К
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 30 тур
Таврия
0 : 3
16.05.2014
Мариуполь
Украина. Премьер-Лига, 28 тур
Таврия
0 : 1
04.05.2014
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 27 тур
Ворскла
1 : 1
28.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Шахтер
2 : 1
23.04.2014
Таврия
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Таврия
0 : 1
20.04.2014
Карпаты
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:55 (прямая)
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