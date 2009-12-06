Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр - Металлург
Днепр - Металлург: обзор матча 06 декабря 2009
Днепр
06.12.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 16 тур
2 : 0
Завершен
Металлург
16'
О. Феррейра (П)
90'
С. Самодин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр - Металлург
Замена
Е. Шахов
️️️️
В. Гоменюк
+3
ГОЛ! 2:0!
С. Самодин
Пас отдал
Р. Ротань
Замена
С. Самодин
️️️️
М. Калиниченко
Желтая карточка
В. Денисов
Замена
Д. Лазич
️️️️
В. Димитров
Замена
И. Коротецкий
️️️️
А. Воловик
Замена
С. Назаренко
️️️️
Е. Коноплянка
+4
Замена
Д. Воробьев
️️️️
С. Даниловский
Желтая карточка
О. Феррейра
+2
+2
Вторая желтая
В. Дишленкович
+2
Желтая карточка
А. Воловик
Желтая карточка
М. Холек
Желтая карточка
Шина
Желтая карточка
Р. Ротань
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Феррейра
16'
15'
Желтая карточка
В. Дишленкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр
12
Евгений Боровик
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
22
Виталий Лисицкий
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
20
Павел Пашаев
ЦЗ
25
Марио Холек
ЦЗ
18
Осмар Феррейра
ЛП
22
Евгений Коноплянка
ЛВ
25
Максим Калиниченко
ЦП
29
Руслан Ротань
ЦП
8
Владимир Гоменюк
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Металлург
81
Владимир Дишленкович
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Днепр
27
Ян Лаштувка
ВР
9
Сергей Назаренко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
24
Виталий Каверин
ЦФ
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
20
Фабиньо
ЦП
13
Сергей Ткаченко
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
3-2-3-1-1
12
Боровик
14
Чеберячко
20
Пашаев
25
Холек
29
Денисов
22
Лисицкий
18
Феррейра
29
Ротань
25
Калиниченко
22
Коноплянка
8
Гоменюк
3-2-1-1-2
81
Дишленкович
44
Чечер
4
Воловик
99
Даниловский
28
Мариу Сержиу
9
Шина
22
Мхитарян
18
Димитров
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
22
Коноплянка
9
Назаренко
9
Назаренко
22
Коноплянка
8
Гоменюк
28
Шахов
28
Шахов
8
Гоменюк
25
Калиниченко
22
Самодин
22
Самодин
25
Калиниченко
99
Даниловский
10
Воробьев
10
Воробьев
99
Даниловский
4
Воловик
13
Коротецкий
13
Коротецкий
4
Воловик
18
Димитров
10
Лазич
10
Лазич
18
Димитров
Остались в запасе
Днепр
Металлург
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
20
Фабиньо
ЦП
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
24
Виталий Каверин
ЦФ
27
Ян Лаштувка
ВР
11
Дмитрий Лепа
ЦФ
9
Алексей Белик
ЦФ
Остались в запасе
20
Фабиньо
ЦП
13
Сергей Ткаченко
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Главный тренер
Владимир Бессонов
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Днепр - Металлург
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Днепр
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Ворскла
1 : 0
27.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 8 тур
Сталь
0 : 1
20.05.2017
Днепр
Украина. Плей-офф, 7 тур
Днепр
2 : 3
14.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 6 тур
Звезда К
1 : 1
07.05.2017
Днепр
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
Соботюк Сергей
Ольшанецкий Василий
Стадион:
Днепр-Арена
Новости команд
Все
Днепр
Металлург
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
С «Днепра» сняли шесть очков за долги перед нападающим «Милана»
2018.01.17 10:15
1
Хавбек «Днепра» отказался от перехода в «Зенит», так как боялся потерять место в сборной Украины
2017.10.15 10:35
21
ФИФА еще раз сняла с «Днепра» 24 очка
2017.10.14 09:50
12
Ротань подписал годичный контракт со «Славией»
2017.07.15 07:06
1
С «Днепра» продолжат снимать очки в следующем сезоне
2017.06.19 06:34
6
Яя Туре – о расизме на Украине: «Я слышал от местных болельщиков: «Черное дерьмо! Вали обратно!»
2019.04.02 09:01
14
Селюк: «Люди почему-то думают, что я из Украины, но я из Ленинграда»
2017.07.20 07:17
5
Селюк: «К Траоре в России необъективно относятся»
2016.12.16 09:54
15
Селюк: «Просить с игрока деньги за попадание в состав? Муслин способен на все»
2016.02.12 16:59
2
«Амкар» объявил о переходе Мищенко
2016.02.09 21:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+