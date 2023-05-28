Введите ваш ник на сайте

Сочи - Зенит

28.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Сочи, стадион Фишт Россия. Премьер-лига, 29 тур Сочи - Зенит
...
Матч еще не начался
...
Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
14 тур
24 октября, понедельник 20:00 Зенит 7:0 Сочи
Кубок PARI Премьер 2022
2 тур
25 июня, суббота 20:00 Сочи 1:1
(2:4)п		 Зенит
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
23 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Сочи 0:0 Зенит
10 тур
3 октября, воскресенье 16:30 Зенит 1:2 Сочи
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
25 тур
11 апреля, воскресенье 16:30 Сочи 1:2 Зенит
11 тур
17 октября, суббота 14:00 Зенит 3:1 Сочи
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
27 тур
8 июля, среда 18:00 Зенит 2:1 Сочи
2 тур
21 июля, воскресенье 21:30 Сочи 0:2 Зенит
Товарищеские матчи 2019

8 сентября, воскресенье 14:00 Зенит 2:1 Сочи
Россия. Кубок (2017/2018)
1/16 финала
21 сентября, четверг 20:00 Сочи 3:2 Зенит
Россия. Кубок (2010/2011)
1/16 финала
13 июля, вторник 19:00 Сочи 1:3 Зенит
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
...
  • Читайте нас: 