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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Зенит
Сочи - Зенит: обзор матча 27 мая 2023
Сочи
27.05.2023, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Зенит
1'
А. Юсупов
50'
Г. Мантуан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сочи - Зенит
90'
+1
Замена
Д. Козлов
️️️️
М. Кассьерра
Замена
В. Ангбан
️️️️
Т. Маргасов
85'
Желтая карточка
Жоаозиньо
84'
74'
Замена
А. Барановский
️️️️
Г. Мантуан
64'
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Мостовой
64'
Замена
А. Ерохин
️️️️
И. Сергеев
Замена
Жоаозиньо
️️️️
А. Юсупов
64'
Замена
А. Батырев
️️️️
К. Кравцов
58'
50'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мантуан
46'
Замена
В. Караваев
️️️️
А. Адамов
Замена
Т. Шипунов
️️️️
Г. Мелкадзе
46'
Желтая карточка
С. Терехов
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Юсупов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
17
Артем Макарчук
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
5
Кирилл Кравцов
ОП
4
Артур Юсупов
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
31
Густаво Мантуан
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Сочи
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
7
Викторьен Ангбан
ЦП
99
Мигел
АП
6
Амир Батырев
АП
20
Тимофей Шипунов
АП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
18
Дмитрий Васильев
ОП
21
Александр Ерохин
АП
17
Владислав Саусь
АП
18
Данила Козлов
АП
96
Алексей Барановский
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Заболотный
32
Терехов
20
Юрганов
45
Миладинович
17
Макарчук
5
Кравцов
34
Маргасов
4
Юсупов
16
Нобоа
18
Бурмистров
77
Мелкадзе
3-3-1-1-2
78
Васютин
31
Мантуан
78
Чистяков
28
Алип
95
Адамов
5
Барриос
3
Круговой
14
Кузяев
77
Мостовой
9
Кассьерра
33
Сергеев
4
Юсупов
22
Жоаозиньо
22
Жоаозиньо
4
Юсупов
34
Маргасов
7
Ангбан
7
Ангбан
34
Маргасов
5
Кравцов
6
Батырев
6
Батырев
5
Кравцов
77
Мелкадзе
20
Шипунов
20
Шипунов
77
Мелкадзе
95
Адамов
15
Караваев
15
Караваев
95
Адамов
77
Мостовой
11
Сутормин
11
Сутормин
77
Мостовой
33
Сергеев
21
Ерохин
21
Ерохин
33
Сергеев
9
Кассьерра
18
Козлов
18
Козлов
9
Кассьерра
31
Мантуан
96
Барановский
96
Барановский
31
Мантуан
Остались в запасе
Сочи
Зенит
99
Мигел
АП
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
18
Дмитрий Васильев
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
99
Мигел
АП
16
Денис Адамов
ВР
35
Сослан Джанаев
ВР
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
27
Кирилл Заика
ПЗ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
Остались в запасе
18
Дмитрий Васильев
ОП
41
Михаил Кержаков
ВР
95
Георгий Королев
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
17
Владислав Саусь
АП
Главный тренер
Дмитрий Хохлов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Сочи - Зенит
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Зенит
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Рафаэль Шафеев
(Волгоград)
Помощники судьи:
Алексей Ширяев
Денис Березнов
Дополнительные помощники:
VAR – Алексей Сухой; AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Инспектор:
Сергей Зуев
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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