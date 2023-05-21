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Крылья Советов - Урал

21.05.2023, Воскресенье, 00:00 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Премьер-лига, 28 тур Крылья Советов - Урал
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
14 тур
24 октября, понедельник 17:30 Урал 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
24 тур
10 апреля, воскресенье 12:00 Урал 0:1 Крылья Советов
15 тур
20 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Товарищеские матчи 2021

18 июля, воскресенье 15:00 Крылья Советов 0:1 Урал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
8 декабря, воскресенье 14:00 Крылья Советов 2:3 Урал
6 тур
17 августа, суббота 14:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
25 тур
25 апреля, четверг 18:30 Крылья Советов 0:1 Урал
11 тур
20 октября, суббота 14:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
27 тур
8 мая, понедельник 14:30 Урал 1:3 Крылья Советов
13 тур
5 ноября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Урал
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
25 тур
23 апреля, суббота 14:30 Крылья Советов 1:1 Урал
11 тур
2 октября, пятница 17:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Россия. Кубок (2014/2015)
1/16 финала
24 сентября, среда 19:00 Крылья Советов 3:1 Урал
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
17 тур
24 ноября, воскресенье 16:00 Урал 1:1 Крылья Советов
9 тур
21 сентября, суббота 16:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Товарищеские матчи 2013

3 июля, среда 20:00 Урал 1:3 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
27 тур
14 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
10 тур
4 мая, суббота 00:00 Урал 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1995
24 тур
9 сентября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
7 тур
20 мая, суббота 00:00 Урал 0:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
17 тур
27 июля, среда 00:00 Крылья Советов 3:2 Урал
8 тур
24 апреля, воскресенье 00:00 Урал 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
24 тур
11 августа, среда 00:00 Урал 3:0 Крылья Советов
7 тур
17 апреля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:0 Урал
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа B
Первый этап, 7 тур
3 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Урал
Первый этап, 2 тур
3 сентября, четверг 00:00 Урал 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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