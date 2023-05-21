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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Урал
Крылья Советов - Урал: обзор матча 21 мая 2023
Крылья Советов
21.05.2023, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Урал
45+4'
Г. Бейл
52'
Д. Цыпченко
60'
Б. Гарре (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крылья Советов - Урал
80'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
Э. Бикфалви
Замена
И. Гапонов
️️️️
М. Витюгов
80'
77'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Д. Мишкич
77'
Замена
Л. Цулукидзе
️️️️
А. Юшин
76'
Желтая карточка
Д. Кулаков
Замена
В. Шитов
️️️️
Д. Цыпченко
66'
Замена
Ф. Костанца
️️️️
С. Бабкин
66'
Замена
Н. Рассказов
️️️️
Р. Ежов
66'
61'
Замена
Ф. Сунгатулин
️️️️
И. Сиссе
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Б. Гарре
60'
ГОЛ! 2:0!
Д. Цыпченко
52'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бейл
45'
+4
Замена
Е. Фролов
️️️️
И. Ломаев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
4
Роман Евгеньев
ЦЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
7
Бенхамин Гарре
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
77
Владимир Писарский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Урал
1
Илья Помазун
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
2
Силвие Бегич
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
31
Георгий Зотов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
22
Фернандо Костанца
ОП
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
15
Николай Рассказов
ПВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
73
Владислав Шитов
ЦФ
Урал
1
Олег Баклов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
17
Лука Цулукидзе
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ломаев
4
Горшков
4
Евгеньев
3
Солдатенков
23
Бейл
8
Витюгов
6
Бабкин
7
Гарре
29
Ежов
77
Писарский
10
Цыпченко
4-1-2-2-1
1
Помазун
15
Кулаков
46
Мамин
2
Бегич
22
Бевеев
75
Сиссе
5
Егорычев
33
Мишкич
7
Юшин
10
Бикфалви
79
Каштанов
29
Ежов
15
Рассказов
15
Рассказов
29
Ежов
1
Ломаев
39
Фролов
39
Фролов
1
Ломаев
8
Витюгов
95
Гапонов
95
Гапонов
8
Витюгов
6
Бабкин
22
Костанца
22
Костанца
6
Бабкин
10
Цыпченко
73
Шитов
73
Шитов
10
Цыпченко
75
Сиссе
6
Сунгатулин
6
Сунгатулин
75
Сиссе
33
Мишкич
92
Подберезкин
92
Подберезкин
33
Мишкич
7
Юшин
17
Цулукидзе
17
Цулукидзе
7
Юшин
10
Бикфалви
14
Железнов
14
Железнов
10
Бикфалви
Остались в запасе
Крылья Советов
Урал
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Олег Баклов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
31
Георгий Зотов
ПЗ
8
Александр Коваленко
ЦП
21
Дмитрий Иванисеня
ЦП
17
Александр Зуев
ЛВ
32
Александар Чиркович
ЛВ
99
Никита Хлусов
ЦФ
19
Егор Тоцкий
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Баклов
ВР
24
Егор Филипенко
ЦЗ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
10
Евгений Татаринов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Крылья Советов - Урал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Крылья Советов
- : -
29.11.2026
Динамо
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Максим Ковалев
Арам Петросян
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Турбин; AVAR – Константин Шаламберидзе
Резервный судья:
Артур Федоров
Инспектор:
Александр Гвардис
Стадион:
Солидарность Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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