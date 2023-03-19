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Крылья Советов - Ахмат

19.03.2023, Воскресенье, 16:30 мск Самара, стадион Солидарность Арена Россия. Премьер-лига, 20 тур Крылья Советов - Ахмат
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Матч начнется в 16:30 мск
П1
2.13
Х
3.45
П2
3.4
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Матч начнется в 16:30 мск
Россия. Премьер-лига (2022/2023)
7 тур
27 августа, суббота 20:00 Ахмат 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2021/2022)
29 тур
14 мая, суббота 19:00 Ахмат 1:0 Крылья Советов
1 тур
25 июля, воскресенье 19:00 Крылья Советов 1:2 Ахмат
Россия. Кубок (2020/2021)
1/2 финала
21 апреля, среда 16:00 Ахмат 0:0
(1:4)п		 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
19 июня, пятница 18:00 Крылья Советов 2:4 Ахмат
10 тур
21 сентября, суббота 14:00 Ахмат 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
11 мая, суббота 16:30 Ахмат 2:1 Крылья Советов
14 тур
10 ноября, суббота 16:30 Крылья Советов 1:2 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
21 мая, воскресенье 15:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
1 тур
31 июля, воскресенье 20:30 Ахмат 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
1 мая, воскресенье 17:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
12 тур
18 октября, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ахмат
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
8 апреля, вторник 19:00 Крылья Советов 1:1 Ахмат
15 тур
4 ноября, понедельник 16:00 Ахмат 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
30 тур
26 мая, воскресенье 13:30 Ахмат 4:1 Крылья Советов
1 тур
22 июля, воскресенье 17:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
44 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Крылья Советов 1:1 Ахмат
31 тур
19 ноября, суббота 16:15 Ахмат 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
30 октября, воскресенье 16:30 Крылья Советов 2:1 Ахмат
14 тур
18 июня, суббота 18:45 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
21 августа, суббота 19:00 Крылья Советов 1:3 Ахмат
4 тур
4 апреля, воскресенье 14:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
26 тур
24 октября, суббота 14:00 Крылья Советов 2:0 Ахмат
12 тур
13 июня, суббота 20:00 Ахмат 3:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
30 тур
22 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 4:3 Ахмат
1 тур
14 марта, пятница 19:00 Ахмат 0:3 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
17 тур
23 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:1 Ахмат
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Ахмат 2:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 19 15 3 1 53:9 +44 48
2. Спартак М 19 12 4 3 45:22 +23 40
3. Ростов 19 11 5 3 35:27 +8 38
4. Динамо М 19 9 5 5 35:24 +11 32
5. ЦСКА 19 9 5 5 34:20 +14 32
6. Ахмат 19 9 2 8 30:29 +1 29
7. Краснодар 19 8 5 6 36:32 +4 29
8. Оренбург 19 9 1 9 38:40 -2 28
9. Сочи 19 8 4 7 29:36 -7 28
10. Урал 19 7 4 8 24:30 -6 25
11. Крылья Советов 19 5 5 9 20:30 -10 20
12. Локомотив 19 5 4 10 24:35 -11 19
13. Пари НН 19 5 4 10 23:34 -11 19
14. Факел 19 1 11 7 24:37 -13 14
15. Химки 19 3 4 12 19:40 -21 13
16. Торпедо М 19 1 4 14 9:33 -24 7
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