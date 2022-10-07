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РПЛ 2026/2027
Урал - Химки
Урал - Химки: обзор матча 07 октября 2022
Урал
07.10.2022, пятница, 17:30
Россия. Премьер-лига, 12 тур
2 : 1
Завершен
Химки
5'
А. Каштанов
63'
Л. Ранджелович
90+2'
И. Кухарчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Химки
90'
+2
ГОЛ! 2:1!
И. Кухарчук
Замена
А. Герасимов
️️️️
Е. Филипенко
78'
74'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Глушаков
74'
Замена
М. Гбане
️️️️
А. Долгов
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
А. Юшин
68'
Замена
Р. Влут
️️️️
Л. Ранджелович
67'
66'
Желтая карточка
Д. Глушаков
64'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
А. Руденко
64'
Замена
Н. Главчич
️️️️
Б. Идову
ГОЛ! 2:0!
Л. Ранджелович
63'
50'
Желтая карточка
А. Филин
Замена
И. Быковский
️️️️
Л. Гогличидзе
46'
21'
Замена
З. Волков
️️️️
К. Боженов
ГОЛ! 1:0!
А. Каштанов
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
24
Егор Филипенко
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
75
Ибрахима Сиссе
ОП
18
Юрий Газинский
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
7
Александр Юшин
ПВ
77
Лазар Ранджелович
ПВ
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
19
Александр Руденко
ЛВ
88
Денис Глушаков
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
11
Александр Долгов
ЦФ
Урал
98
Никита Алексеев
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
11
Остон Урунов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
20
Рай Влут
ЦФ
Химки
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
24
Мори Гбане
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазун
3
Гогличидзе
24
Филипенко
25
Эмерсон
22
Бевеев
75
Сиссе
18
Газинский
33
Мишкич
7
Юшин
77
Ранджелович
79
Каштанов
4-2-3-1
22
Лантратов
87
Боженов
27
Черный
25
Филин
30
Идову
88
Глушаков
99
Гулиев
17
Зуев
97
Магомедов
19
Руденко
11
Долгов
3
Гогличидзе
94
Быковский
94
Быковский
3
Гогличидзе
24
Филипенко
93
Герасимов
93
Герасимов
24
Филипенко
7
Юшин
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
7
Юшин
77
Ранджелович
20
Влут
20
Влут
77
Ранджелович
87
Боженов
20
Волков
20
Волков
87
Боженов
11
Долгов
24
Гбане
24
Гбане
11
Долгов
30
Идову
35
Главчич
35
Главчич
30
Идову
19
Руденко
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
19
Руденко
88
Глушаков
44
Кухарчук
44
Кухарчук
88
Глушаков
Остались в запасе
Урал
Химки
98
Никита Алексеев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Остались в запасе
98
Никита Алексеев
ВР
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
11
Остон Урунов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Остались в запасе
88
Виталий Гудиев
ВР
1
Антон Митрюшкин
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
71
Данил Казанцев
ОП
11
Илья Камышев
ЦП
7
Илья Садыгов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Урал - Химки
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
Валентин Мурашов
Владимир Миневич
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Егор Болховитин
Резервный судья:
Константин Аверьянов
Инспектор:
Анатолий Цветнов
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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