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РПЛ 2026/2027
Химки - Локомотив
Химки - Локомотив: обзор матча 20 августа 2022
Химки
20.08.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 3
Завершен
Локомотив
22'
Д. Керк
34'
Ф. Камано
90'
К. Марадишвили
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Химки - Локомотив
90'
ГОЛ! 0:3!
К. Марадишвили
Пас отдал
А. Миранчук
Травма
Д. Тихий
89'
Замена
И. Садыгов
️️️️
А. Руденко
86'
84'
Замена
М. Петров
️️️️
А. Карпукас
84'
Замена
А. Миранчук
️️️️
Д. Керк
73'
Замена
М. Раконьяц
️️️️
И. Игнатьев
Замена
А. Гулиев
️️️️
Д. Глушаков
65'
65'
Замена
Д. Куликов
️️️️
Ф. Камано
Желтая карточка
А. Долгов
60'
Замена
А. Зуев
️️️️
Р. Мирзов
60'
52'
Желтая карточка
Д. Баринов
Замена
А. Черный
️️️️
К. Боженов
46'
Замена
А. Долгов
️️️️
А. Филин
46'
46'
Замена
К. Марадишвили
️️️️
В. Изидор
Желтая карточка
Р. Мирзов
45'
+6
Желтая карточка
К. Боженов
45'
+2
34'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Камано
Пас отдал
Д. Керк
Желтая карточка
З. Волков
29'
22'
ГОЛ! 0:1!
Д. Керк
Пас отдал
Д. Живоглядов
Желтая карточка
М. Гбане
17'
11'
Желтая карточка
А. Карпукас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛАЗ
20
Захар Волков
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПАЗ
24
Мори Гбане
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
27
Резиуан Мирзов
ЛФ
19
Александр Руденко
ЦФ
11
Александр Ломовицкий
РФ
Локомотив
53
Даниил Худяков
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛП
93
Артем Карпукас
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
9
Джирано Керк
ПВ
18
Вильсон Изидор
ЦФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Химки
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
27
Артур Черный
ЦЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
7
Илья Садыгов
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
25
Даниил Куликов
ОП
6
Сергей Бабкин
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
73
Максим Петров
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
77
Марко Раконьяц
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
3-3-1-3
22
Лантратов
20
Волков
25
Филин
15
Тихий
30
Идову
24
Гбане
87
Боженов
88
Глушаков
27
Мирзов
19
Руденко
11
Ломовицкий
4-2-1-1-2
53
Худяков
27
Живоглядов
23
Мампасси
27
Магкеев
21
Тикнизян
93
Карпукас
6
Баринов
40
Камано
9
Керк
18
Игнатьев
18
Изидор
87
Боженов
27
Черный
27
Черный
87
Боженов
88
Глушаков
99
Гулиев
99
Гулиев
88
Глушаков
27
Мирзов
17
Зуев
17
Зуев
27
Мирзов
19
Руденко
7
Садыгов
7
Садыгов
19
Руденко
25
Филин
11
Долгов
11
Долгов
25
Филин
40
Камано
25
Куликов
25
Куликов
40
Камано
18
Изидор
22
Марадишвили
22
Марадишвили
18
Изидор
93
Карпукас
73
Петров
73
Петров
93
Карпукас
9
Керк
21
Миранчук
21
Миранчук
9
Керк
18
Игнатьев
77
Раконьяц
77
Раконьяц
18
Игнатьев
Остались в запасе
Химки
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Егор Данилкин
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
35
Неманья Главчич
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
1
Гилерме
ВР
16
Андрей Савин
ВР
59
Егор Погостнов
ЦЗ
6
Сергей Бабкин
ЦП
11
Вадим Раков
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Химки - Локомотив
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Рашид Абусуев
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR – Артем Любимов; AVAR – Роман Усачев
Резервный судья:
Роман Галимов
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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