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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Спартак
Урал - Спартак: обзор матча 06 августа 2022
Урал
06.08.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Спартак
27'
К. Промес
43'
М. Игнатов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Урал - Спартак
88'
Замена
А. Зиньковский
️️️️
М. Игнатов
88'
Замена
Г. Джикия
️️️️
Н. Умяров
Замена
Р. Емельянов
️️️️
И. Коновалов
79'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
75'
Замена
А. Мамин
️️️️
Эмерсон
73'
67'
Замена
Д. Пруцев
️️️️
К. Мартинс
66'
Замена
Ш. Николсон
️️️️
А. Соболев
Замена
М. Бевеев
️️️️
В. Подберезкин
62'
51'
Желтая карточка
Д. Хлусевич
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
И. Быковский
46'
Замена
Э. Бикфалви
️️️️
Ф. Сунгатулин
46'
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Игнатов
Пас отдал
А. Соболев
33'
Замена
М. Игнатов
️️️️
В. Мозес
31'
Травма
В. Мозес
28'
Желтая карточка
К. Промес
27'
ГОЛ! 0:1!
К. Промес
Пас отдал
А. Соболев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
1
Илья Помазун
ВР
94
Илья Быковский
ЛАЗ
3
Лео Гогличидзе
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
5
Андрей Егорычев
ПАЗ
33
Даниэль Мишкич
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
6
Фаниль Сунгатулин
ЦП
17
Игорь Коновалов
АП
79
Алексей Каштанов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
26
Даниил Хлусевич
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
35
Кристофер Мартинс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
7
Александр Юшин
ПВ
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
25
Данил Пруцев
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Шамар Николсон
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Помазун
3
Гогличидзе
25
Эмерсон
63
Кузьмичев
94
Быковский
5
Егорычев
33
Мишкич
92
Подберезкин
6
Сунгатулин
17
Коновалов
79
Каштанов
4-2-2-1-1
57
Селихов
26
Хлусевич
23
Чернов
68
Литвинов
97
Денисов
35
Мартинс
18
Умяров
11
Мозес
47
Зобнин
10
Промес
7
Соболев
25
Эмерсон
46
Мамин
46
Мамин
25
Эмерсон
92
Подберезкин
22
Бевеев
22
Бевеев
92
Подберезкин
17
Коновалов
92
Емельянов
92
Емельянов
17
Коновалов
6
Сунгатулин
10
Бикфалви
10
Бикфалви
6
Сунгатулин
94
Быковский
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
94
Быковский
18
Умяров
14
Джикия
14
Джикия
18
Умяров
35
Мартинс
25
Пруцев
25
Пруцев
35
Мартинс
11
Мозес
8
Игнатов
8
Игнатов
11
Мозес
Игнатов
77
Зиньковский
77
Зиньковский
Игнатов
7
Соболев
11
Николсон
11
Николсон
7
Соболев
Остались в запасе
Урал
Спартак
31
Дмитрий Ландаков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
14
Юрий Железнов
ЛВ
7
Александр Юшин
ПВ
Остались в запасе
15
Николай Рассказов
ПВ
98
Александр Максименко
ВР
95
Михаил Волков
ВР
32
Леон Классен
ЛЗ
5
Максимилиано Кофрие
ЦЗ
39
Павел Маслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Главный тренер
Гильермо Абаскаль
Статистика матча Урал - Спартак
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди
Владислав Назаров
Дополнительные помощники:
VAR – Евгений Кукуляк; AVAR – Александр Богданов
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Юрий Баскаков
Стадион:
Екатеринбург Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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