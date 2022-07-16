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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Урал
ЦСКА - Урал: обзор матча 16 июля 2022
ЦСКА
16.07.2022, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Урал
45'
И. Обляков
64'
Х. Карраскаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЦСКА - Урал
Замена
В. Яковлев
️️️️
Х. Карраскаль
90'
+3
81'
Желтая карточка
А. Юшин
80'
Замена
А. Юшин
️️️️
В. Подберезкин
Замена
А. Заболотный
️️️️
Ф. Чалов
70'
66'
Желтая карточка
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
66'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Карраскаль
64'
63'
Желтая карточка
И. Помазун
Желтая карточка
Х. Карраскаль
61'
46'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
Ю. Железнов
ГОЛ! 1:0!
И. Обляков
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
16
Максим Мухин
ОП
18
Константин Кучаев
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
15
Хорхе Карраскаль
АП
28
Хесус Медина
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Урал
1
Илья Помазун
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
Главный тренер
Игорь Шалимов
ЦСКА
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
19
Никита Ермаков
ЦП
41
Егор Ушаков
ПВ
14
Владислав Яковлев
ЦФ
10
Эдуард Багринцев
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Урал
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Александр Юшин
ПВ
3-1-3-3
35
Акинфеев
22
Гайич
78
Дивеев
14
Набабкин
16
Мухин
19
Зайнутдинов
15
Карраскаль
28
Медина
63
Чалов
10
Обляков
18
Кучаев
3-1-4-2
1
Помазун
63
Кузьмичев
93
Герасимов
3
Гогличидзе
6
Сунгатулин
33
Мишкич
5
Егорычев
92
Подберезкин
27
Шатов
10
Бикфалви
14
Железнов
15
Карраскаль
14
Яковлев
14
Яковлев
15
Карраскаль
63
Чалов
91
Заболотный
91
Заболотный
63
Чалов
14
Железнов
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
14
Железнов
92
Подберезкин
7
Юшин
7
Юшин
92
Подберезкин
Остались в запасе
ЦСКА
Урал
41
Егор Ушаков
ПВ
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
19
Никита Ермаков
ЦП
10
Эдуард Багринцев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
41
Егор Ушаков
ПВ
45
Данила Боков
ВР
49
Владислав Тороп
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
90
Матвей Лукин
ЦЗ
17
Дмитрий Каптилович
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
19
Никита Ермаков
ЦП
10
Эдуард Багринцев
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
31
Дмитрий Ландаков
ВР
94
Илья Быковский
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча ЦСКА - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Егор Болховитин
Андрей Веретешкин
Дополнительные помощники:
VAR – Виталий Мешков; AVAR – Николай Богач
Резервный судья:
Роман Сафьян
Инспектор:
Сергей Мацюра
Стадион:
ВЭБ Арена
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