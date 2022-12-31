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Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед

31.12.2022, Суббота, 15:30 мск Вулверхэмптон, стадион Мулинекс Англия. Премьер-лига, 18 тур Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2021/2022)
21 тур
3 января, понедельник 20:30 Манчестер Юнайтед 0:1 Вулверхэмптон
3 тур
29 августа, воскресенье 18:30 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
38 тур
23 мая, воскресенье 18:00 Вулверхэмптон 1:2 Манчестер Юнайтед
16 тур
29 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
25 тур
1 февраля, суббота 20:30 Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон
2 тур
19 августа, понедельник 22:00 Вулверхэмптон 1:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок (2019/2020)
1/32 финала
15 января, среда 22:45 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
1/32 финала
4 января, суббота 20:31 Вулверхэмптон 0:0 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
33 тур
2 апреля, вторник 21:45 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
6 тур
22 сентября, суббота 17:00 Манчестер Юнайтед 1:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
16 марта, суббота 22:55 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
29 тур
18 марта, воскресенье 17:30 Вулверхэмптон 0:5 Манчестер Юнайтед
15 тур
10 декабря, суббота 19:00 Манчестер Юнайтед 4:1 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
26 тур
5 февраля, суббота 20:30 Вулверхэмптон 2:1 Манчестер Юнайтед
11 тур
6 ноября, суббота 18:00 Манчестер Юнайтед 2:1 Вулверхэмптон
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1/8 финала
26 октября, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:2 Вулверхэмптон
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
29 тур
6 марта, суббота 20:30 Вулверхэмптон 0:1 Манчестер Юнайтед
17 тур
15 декабря, вторник 23:00 Манчестер Юнайтед 3:0 Вулверхэмптон
Кубок Английской лиги (2009/2010)
3-й раунд,
23 сентября, среда 23:00 Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Арсенал 27 21 3 3 62:25 +37 66
2. Манчестер Сити 27 19 4 4 67:25 +42 61
3. Манчестер Юн 26 15 5 6 41:35 +6 50
4. Тоттенхэм 27 15 3 9 49:37 +12 48
5. Ньюкасл 25 11 11 3 37:18 +19 44
6. Ливерпуль 26 12 6 8 47:29 +18 42
7. Брайтон 24 11 6 7 45:31 +14 39
8. Фулхэм 27 11 6 10 38:37 +1 39
9. Брентфорд 25 9 11 5 40:33 +7 38
10. Челси 26 10 7 9 27:26 +1 37
11. Астон Вилла 26 10 5 11 32:39 -7 35
12. Кристал Пэлас 26 6 9 11 21:33 -12 27
13. Вулверхэмптон 27 7 6 14 20:37 -17 27
14. Ноттингем Форест 26 6 8 12 21:47 -26 26
15. Эвертон 27 6 7 14 20:38 -18 25
16. Лестер 26 7 3 16 37:46 -9 24
17. Вест Хэм 26 6 6 14 24:34 -10 24
18. Борнмут 26 6 6 14 25:51 -26 24
19. Лидс 26 5 8 13 31:42 -11 23
20. Саутгемптон 26 6 4 16 20:41 -21 22
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    Рейтинг: +174

    iurylario 31 декабря 2022, 16:11

    похоже на чемпионат португалии 11 игроков в заявке

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