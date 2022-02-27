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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 27 февраля 2022
Ахмат
27.02.2022, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
50'
И. Коновалов (П)
85'
А. Трошечкин
45+1'
Ю. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ахмат - Уфа
88'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Д. Кабутов
Замена
И. Умаев
️️️️
А. Архипов
87'
ГОЛ! 2:1!
А. Трошечкин
Пас отдал
В. Карапузов
85'
81'
Замена
А. Саплинов
️️️️
Д. Ортис
Замена
А. Трошечкин
️️️️
Д. Уткин
73'
69'
Замена
О. Урунов
️️️️
Т. Родригеш
69'
Замена
А. Никитин
️️️️
Э. Касинтура
68'
Желтая карточка
Т. Родригеш
Желтая карточка
А. Семенов
67'
67'
Желтая карточка
Г. Агаларов
54'
Желтая карточка
В. Камилов
ГОЛ с пенальти! 1:1!
И. Коновалов
50'
49'
Желтая карточка
Э. Касинтура
46'
Замена
В. Камилов
️️️️
Р. Фищенко
Замена
Б. Бериша
️️️️
Д. Тодорович
46'
Замена
В. Карапузов
️️️️
Л. Садулаев
46'
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Себай
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
Ю. Журавлев
Пас отдал
О. Иванов
29'
Желтая карточка
Р. Фищенко
27'
Желтая карточка
Б. Йокич
Желтая карточка
Д. Уткин
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
55
Дарко Тодорович
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
47
Даниил Уткин
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
70
Дилан Ортис
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
0
Антон Швец
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Уфа
31
Антон Чичкан
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
50
Артем Голубев
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
55
Александр Саплинов
АП
11
Остон Урунов
АП
3-3-3-1
88
Шелия
55
Тодорович
23
Нижич
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
4
Быстров
47
Уткин
7
Садулаев
17
Коновалов
15
Себай
4-1-1-2-2
31
Беленов
70
Кабутов
44
Журавлев
15
Плиев
5
Йокич
6
Фищенко
19
Иванов
17
Касинтура
20
Родригеш
70
Ортис
25
Агаларов
55
Тодорович
7
Бериша
7
Бериша
55
Тодорович
47
Уткин
5
Трошечкин
5
Трошечкин
47
Уткин
7
Садулаев
17
Карапузов
17
Карапузов
7
Садулаев
Архипов
10
Умаев
10
Умаев
Архипов
15
Себай
9
Архипов
9
Архипов
15
Себай
17
Касинтура
4
Никитин
4
Никитин
17
Касинтура
6
Фищенко
18
Камилов
18
Камилов
6
Фищенко
70
Кабутов
99
Емельянов
99
Емельянов
70
Кабутов
70
Ортис
55
Саплинов
55
Саплинов
70
Ортис
20
Родригеш
11
Урунов
11
Урунов
20
Родригеш
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
31
Антон Чичкан
ВР
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
59
Евгений Харин
ЛВ
88
Виталий Гудиев
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
0
Антон Швец
ЦП
92
Абубакар Иналкаев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
31
Антон Чичкан
ВР
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Ахмат - Уфа
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Помощники судьи:
Дмитрий Чельцов
Максим Ковалёв
Дополнительные помощники:
VAR – Иван Сиденков; AVAR – Алексей Воронцов
Резервный судья:
Владимир Сельдяков
Инспектор:
Юрий Чеботарев
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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