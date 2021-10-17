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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Химки - Ахмат
Химки - Ахмат: обзор матча 17 октября 2021
Химки
17.10.2021, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
12'
И. Кухарчук
90'
А. Долгов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ахмат
Замена
И. Садыгов
️️️️
Р. Мирзов
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
З. Нижич
ГОЛ! 2:0!
А. Долгов
90'
Замена
И. Камышев
️️️️
Б. Сабович
83'
Замена
Д. Стойинович
️️️️
Э. Набиуллин
83'
81'
Замена
В. Лысцов
️️️️
А. Полярус
Замена
А. Долгов
️️️️
И. Кухарчук
73'
71'
Желтая карточка
А. Семенов
68'
Желтая карточка
М. Быстров
Желтая карточка
Р. Мирзов
63'
60'
Замена
В. Карапузов
️️️️
И. Коновалов
46'
Замена
Л. Садулаев
️️️️
С. Себай
46'
Замена
М. Богосавац
️️️️
Р. Уциев
35'
Желтая карточка
И. Коновалов
ГОЛ! 1:0!
И. Кухарчук
Пас отдал
А. Трошечкин
12'
Желтая карточка
И. Кухарчук
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
25
Филип Дагерстол
ЦЗ
5
Александр Трошечкин
ОП
14
Бесард Сабович
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
13
Андрей Семенов
ЦЗ
23
Зоран Нижич
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
17
Игорь Коновалов
ЦП
13
Мохамед Конате
ЦФ
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Химки
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
3
Душан Стойинович
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Илья Камышев
ЦП
18
Артем Соколов
АП
7
Илья Садыгов
ЦФ
88
Данил Массуренко
ЦФ
11
Александр Долгов
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
17
Владислав Карапузов
ПВ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
3-3-1-1-1
22
Лантратов
25
Филин
51
Карпов
25
Дагерстол
30
Идову
5
Трошечкин
3
Набиуллин
14
Сабович
44
Кухарчук
27
Мирзов
4-1-2-1-2
88
Гудиев
4
Быстров
13
Семенов
23
Нижич
40
Уциев
94
Тимофеев
17
Коновалов
14
Полярус
59
Харин
15
Себай
13
Конате
3
Набиуллин
3
Стойинович
3
Стойинович
3
Набиуллин
14
Сабович
11
Камышев
11
Камышев
14
Сабович
27
Мирзов
7
Садыгов
7
Садыгов
27
Мирзов
44
Кухарчук
11
Долгов
11
Долгов
44
Кухарчук
40
Уциев
8
Богосавац
8
Богосавац
40
Уциев
14
Полярус
50
Лысцов
50
Лысцов
14
Полярус
15
Себай
7
Садулаев
7
Садулаев
15
Себай
17
Коновалов
17
Карапузов
17
Карапузов
17
Коновалов
Остались в запасе
Химки
Ахмат
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Данил Массуренко
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
18
Артем Соколов
АП
54
Егор Генералов
ВР
35
Виталий Сычев
ВР
87
Кирилл Боженов
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Данил Массуренко
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
6
Амир Адуев
ЦП
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Химки - Ахмат
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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