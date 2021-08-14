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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Урал
Спартак - Урал: обзор матча 14 августа 2021
Спартак
14.08.2021, суббота, 17:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Урал
27'
Р. Зобнин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Урал
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Понсе
87'
Замена
Н. Умяров
️️️️
Д. Ларссон
87'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
А. Ломовицкий
79'
76'
Желтая карточка
А. Егорычев
75'
Замена
Б. Йовичич
️️️️
Р. Августиняк
74'
Травма
Р. Августиняк
Замена
М. Игнатов
️️️️
З. Бакаев
69'
Замена
Й. Хендрикс
️️️️
А. Крал
69'
63'
Замена
М. Агеев
️️️️
А. Панюков
56'
Замена
Ю. Железнов
️️️️
В. Подберезкин
44'
Желтая карточка
Я. Годзюр
Желтая карточка
С. Жиго
42'
33'
Желтая карточка
А. Герасимов
ГОЛ! 1:0!
Р. Зобнин
Пас отдал
Г. Джикия
27'
Желтая карточка
Н. Рассказов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
ПП
15
Николай Рассказов
ПВ
11
Александр Ломовицкий
ПВ
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Урал
31
Ярослав Годзюр
ВР
95
Арсен Адамов
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
93
Алексей Герасимов
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Вячеслав Подберезкин
ЛП
8
Рафал Августиняк
ОП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
5
Андрей Егорычев
ПП
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Александр Соболев
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
Урал
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
14
Юрий Железнов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
32
Бранко Йовичич
ОП
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Артем Максименко
ПВ
13
Михаил Агеев
ЦФ
3-1-2-2-2
98
Максименко
6
Айртон
2
Жиго
14
Джикия
33
Крал
47
Зобнин
7
Бакаев
15
Рассказов
11
Ломовицкий
17
Ларссон
9
Понсе
4-1-3-1-1
31
Годзюр
15
Кулаков
44
Рыков
93
Герасимов
95
Адамов
8
Августиняк
5
Егорычев
33
Мишкич
92
Подберезкин
10
Бикфалви
11
Панюков
33
Крал
20
Хендрикс
20
Хендрикс
33
Крал
17
Ларссон
18
Умяров
18
Умяров
17
Ларссон
7
Бакаев
8
Игнатов
8
Игнатов
7
Бакаев
9
Понсе
7
Соболев
7
Соболев
9
Понсе
11
Ломовицкий
27
Мирзов
27
Мирзов
11
Ломовицкий
8
Августиняк
32
Йовичич
32
Йовичич
8
Августиняк
92
Подберезкин
14
Железнов
14
Железнов
92
Подберезкин
11
Панюков
13
Агеев
13
Агеев
11
Панюков
Остались в запасе
Спартак
Урал
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Руй Витория
83
Артем Шмыков
ОП
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Игорь Шалимов
Остались в запасе
32
Артем Ребров
ВР
88
Даниил Марков
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
77
Исламжан Насыров
ЛЗ
63
Иван Кузьмичев
ЦЗ
94
Алексей Евсеев
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
9
Артем Максименко
ПВ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Игорь Шалимов
Статистика матча Спартак - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
- : -
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Помощники судьи:
Максим Ковалёв
Андрей Образко
Дополнительные помощники:
VAR – Анатолий Жабченко AVAR – Арам Петросян
Резервный судья:
Кирилл Силантьев
Делегат:
Алексей Поляков
Инспектор:
Алексей Тюмин
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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