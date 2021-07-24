Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
Помощники:
Дмитрий Жвакин, Рашид Абусуев
Дополнительные помощники:
VAR - Виталий Мешков AVAR - Николай Богач
Резервный судья:
Андрей Фисенко
Инспектор:
Николай Иванов
Материалы

Локомотив - Арсенал

24.07.2021, Суббота, 20:00 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 1 тур Локомотив - Арсенал
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
21 тур
8 марта, понедельник 14:00 Арсенал 0:3 Локомотив
15 тур
21 ноября, суббота 19:00 Локомотив 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
6 декабря, пятница 19:30 Арсенал 4:0 Локомотив
12 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 19:00 Арсенал 2:0 Локомотив
13 тур
3 ноября, суббота 14:00 Локомотив 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Арсенал 2:0 Локомотив
1 тур
18 июля, вторник 19:30 Локомотив 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 17:30 Арсенал 0:3 Локомотив
9 тур
1 октября, суббота 17:00 Локомотив 1:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
14 марта, суббота 19:00 Локомотив 0:1 Арсенал
2 тур
10 августа, воскресенье 19:30 Арсенал 0:2 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
...
  • ...
    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 24 июля 2021, 12:45

    Локомотив-Арсенал Т 2:0

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 