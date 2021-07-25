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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Уфа
ЦСКА - Уфа: обзор матча 25 июля 2021
ЦСКА
25.07.2021, воскресенье, 20:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Уфа
61'
А. Заболотный
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Уфа
Травма
Г. Щенников
88'
87'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Н. Милетич
Замена
Я. Бийол
️️️️
М. Мухин
83'
82'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
В. Камилов
Замена
К. Кучаев
️️️️
И. Ахметов
76'
74'
Замена
Э. Касинтура
️️️️
Ф. Мрзляк
74'
Замена
Г. Агаларов
️️️️
В. Кротов
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Ф. Чалов
66'
ГОЛ! 1:0!
А. Заболотный
Пас отдал
А. Дзагоев
61'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
Э. Бохинен
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЛП
16
Максим Мухин
ОП
32
Эмиль Бохинен
ЦП
10
Иван Обляков
АП
63
Федор Чалов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Неманья Милетич
ЛАЗ
5
Боян Йокич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
26
Мориц Бауэр
ПАЗ
24
Филип Мрзляк
ОП
19
Олег Иванов
ЦП
18
Владислав Камилов
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
55
Александр Саплинов
АП
Главный тренер
Алексей Стукалов
ЦСКА
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
21
Чидера Эджуке
ЛВ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
45
Никола Влашич
АП
18
Константин Кучаев
АП
Уфа
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
77
Парфе Бизоза
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
17
Эгаш Касинтура
ПВ
25
Гамид Агаларов
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
4-1-2-1-2
35
Акинфеев
42
Щенников
78
Дивеев
5
Васин
6
Фернандес
16
Мухин
97
Ахметов
32
Бохинен
10
Обляков
91
Заболотный
63
Чалов
3-3-2-2
31
Беленов
5
Йокич
15
Плиев
44
Журавлев
26
Бауэр
24
Мрзляк
3
Милетич
19
Иванов
18
Камилов
57
Кротов
55
Саплинов
16
Мухин
15
Бийол
15
Бийол
16
Мухин
32
Бохинен
66
Дзагоев
66
Дзагоев
32
Бохинен
97
Ахметов
18
Кучаев
18
Кучаев
97
Ахметов
63
Чалов
21
Эджуке
21
Эджуке
63
Чалов
24
Мрзляк
17
Касинтура
17
Касинтура
24
Мрзляк
18
Камилов
6
Фищенко
6
Фищенко
18
Камилов
57
Кротов
25
Агаларов
25
Агаларов
57
Кротов
3
Милетич
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
3
Милетич
Остались в запасе
ЦСКА
Уфа
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
45
Никола Влашич
АП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
22
Константин Марадишвили
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
45
Никола Влашич
АП
Остались в запасе
96
Алексей Кузнецов
ВР
4
Алексей Никитин
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
50
Артем Голубев
ЦП
Главный тренер
Алексей Березуцкий
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча ЦСКА - Уфа
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
- : -
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
0 : 1
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Роман Милюченко
Рустам Мухтаров
Дополнительные помощники:
VAR - Артем Любимов AVAR - Тихон Калугин
Резервный судья:
Сергей Цыганок
Инспектор:
Александр Колобаев
Стадион:
ВЭБ Арена
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