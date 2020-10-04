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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Химки
Локомотив - Химки: обзор матча 04 октября 2020
Локомотив
04.10.2020, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Химки
25'
В. Лисакович
55'
В. Игнатьев
46'
К. Боженов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Химки
90'
+3
Желтая карточка
Д. Глушаков
90'
+3
Желтая карточка
Д. Тихий
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Миранчук
90'
87'
Замена
К. Алиев
️️️️
В. Дядюн
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
В. Лисакович
80'
64'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
И. Кухарчук
64'
Замена
М. Конате
️️️️
Д. Липовой
ГОЛ! 2:1!
В. Игнатьев
Пас отдал
А. Миранчук
55'
46'
ГОЛ! 1:1!
К. Боженов
Пас отдал
И. Кухарчук
46'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
И. Куат
45'
+1
Желтая карточка
Е. Гапон
Замена
Д. Куликов
️️️️
В. Чорлука
36'
Травма
В. Чорлука
34'
ГОЛ! 1:0!
В. Лисакович
Пас отдал
В. Чорлука
25'
9'
Желтая карточка
Е. Данилкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
21
Антон Миранчук
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛАЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
33
Евгений Гапон
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
9
Данил Липовой
ЛВ
5
Александр Трошечкин
ОП
5
Исламбек Куат
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
16
Максим Мухин
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Химки
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
71
Данил Казанцев
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
95
Илья Воробьев
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
10
Камран Алиев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
3-3-1-2
1
Гилерме
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Магкеев
31
Рыбус
20
Крыховяк
27
Живоглядов
21
Миранчук
24
Эдер
99
Лисакович
4-2-1-2-1
22
Лантратов
87
Боженов
15
Тихий
33
Гапон
15
Данилкин
5
Трошечкин
30
Идову
5
Куат
44
Кухарчук
9
Липовой
17
Дядюн
99
Лисакович
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
99
Лисакович
14
Чорлука
25
Куликов
25
Куликов
14
Чорлука
21
Миранчук
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Миранчук
5
Куат
88
Глушаков
88
Глушаков
5
Куат
17
Дядюн
10
Алиев
10
Алиев
17
Дядюн
9
Липовой
13
Конате
13
Конате
9
Липовой
44
Кухарчук
27
Мирзов
27
Мирзов
44
Кухарчук
Остались в запасе
Локомотив
Химки
8
Роман Тугарев
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
95
Илья Воробьев
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
71
Данил Казанцев
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
40
Франсуа Камано
ЛВ
45
Александр Сильянов
ПЗ
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
41
Слободан Райкович
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
16
Максим Мухин
ОП
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
95
Илья Воробьев
ПВ
44
Михаил Тихонов
ПВ
1
Дмитрий Хомич
ВР
54
Егор Генералов
ВР
71
Данил Казанцев
ОП
27
Андрей Мурнин
ЦП
24
Максим Мартусевич
ЦП
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Локомотив - Химки
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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22:22
1
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21:46
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