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Химки - Ахмат
Химки - Ахмат: обзор матча 22 августа 2020
Химки
22.08.2020, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
1 : 2
Завершен
Ахмат
21'
Е. Данилкин
73'
В. Ильин (П)
74'
А. Тимофеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Ахмат
Вторая желтая
К. Боженов
90'
+4
90'
Желтая карточка
А. Кадыров
Желтая карточка
А. Трошечкин
88'
86'
Замена
А. Кадыров
️️️️
В. Ильин
81'
Желтая карточка
А. Семенов
Вторая желтая
Б. Идову
77'
77'
Желтая карточка
Б. Бериша
Замена
Д. Липовой
️️️️
М. Конате
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
А. Тимофеев
Пас отдал
Б. Бериша
Замена
К. Алиев
️️️️
А. Корян
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Ильин
Желтая карточка
Б. Идову
72'
Пенальти не реализован!
А. Полярус
65'
65'
Замена
Г. Мелкадзе
️️️️
Исмаэл
55'
Замена
М. Ненахов
️️️️
О. Роши
46'
Замена
Б. Бериша
️️️️
Е. Харин
46'
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Понсе
Желтая карточка
А. Полярус
39'
36'
Желтая карточка
А. Понсе
ГОЛ! 1:0!
Е. Данилкин
Пас отдал
А. Полярус
21'
Желтая карточка
К. Боженов
16'
3'
Желтая карточка
Исмаэл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
22
Илья Лантратов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
15
Егор Данилкин
ЦЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
87
Кирилл Боженов
ПЗ
14
Артем Полярус
ЛП
5
Александр Трошечкин
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Химки
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
9
Данил Липовой
ЛВ
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
44
Михаил Тихонов
ПВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
8
Богдан Мишуков
ЦФ
10
Камран Алиев
ЦФ
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
19
Олег Иванов
ЦП
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
4-1-2-2-1
22
Лантратов
30
Идову
15
Данилкин
15
Тихий
87
Боженов
5
Трошечкин
14
Полярус
24
Мартусевич
11
Ломовицкий
77
Корян
13
Конате
4-1-2-1-2
88
Шелия
4
Быстров
15
Пуцко
13
Семенов
8
Богосавац
94
Тимофеев
21
Роши
11
Исмаэл
59
Харин
9
Понсе
98
Ильин
13
Конате
9
Липовой
9
Липовой
13
Конате
77
Корян
10
Алиев
10
Алиев
77
Корян
59
Харин
7
Бериша
7
Бериша
59
Харин
21
Роши
24
Ненахов
24
Ненахов
21
Роши
9
Понсе
19
Иванов
19
Иванов
9
Понсе
11
Исмаэл
77
Мелкадзе
77
Мелкадзе
11
Исмаэл
98
Ильин
95
Кадыров
95
Кадыров
98
Ильин
Остались в запасе
Химки
Ахмат
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Остались в запасе
8
Богдан Мишуков
ЦФ
44
Михаил Тихонов
ПВ
54
Егор Генералов
ВР
1
Дмитрий Хомич
ВР
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Гела Засеев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
23
Зоран Нижич
ЦЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
7
Лечи Садулаев
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Статистика матча Химки - Ахмат
4
2
5
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Павел Кукуян
(Сочи)
Стадион:
Арена-Химки
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