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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ротор
Ахмат - Ротор: обзор матча 19 августа 2020
Ахмат
19.08.2020, среда, 18:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Ротор
47'
В. Ильин
53'
О. Роши
61'
О. Роши
58'
С. Серченков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ротор
Замена
А. Швец
️️️️
Исмаэл
84'
Замена
Х. Кадыров
️️️️
Б. Бериша
78'
76'
Замена
О. Николаев
️️️️
И. Жигулев
76'
Замена
А. Байрыев
️️️️
Е. Песегов
72'
Замена
А. Манучарян
️️️️
С. Макаров
71'
Вторая желтая
С. Гогуа
Желтая карточка
Исмаэл
70'
63'
Желтая карточка
А. Пискунов
ГОЛ! 3:1!
О. Роши
Пас отдал
В. Ильин
61'
58'
ГОЛ! 2:1!
С. Серченков
57'
Замена
С. Серченков
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
О. Роши
55'
ГОЛ! 2:0!
О. Роши
53'
Замена
О. Иванов
️️️️
Е. Харин
49'
ГОЛ! 1:0!
В. Ильин
Пас отдал
О. Иванов
47'
Замена
В. Ильин
️️️️
А. Понсе
46'
Желтая карточка
А. Тимофеев
45'
+3
45'
+1
Желтая карточка
С. Гогуа
43'
Желтая карточка
К. Муллин
Замена
О. Роши
️️️️
И. Умаев
35'
Пенальти не реализован!
А. Понсе
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Гиорги Шелия
ВР
8
Мирослав Богосавац
ЛЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
4
Марат Быстров
ЦЗ
7
Бернард Бериша
ЛВ
59
Евгений Харин
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
11
Исмаэл
ЦП
10
Идрис Умаев
ЦФ
9
Андрес Понсе
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Ротор
56
Александр Довбня
ВР
5
Данил Степанов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
6
Сергей Макаров
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Евгений Песегов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
9
Камиль Муллин
ЦФ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Ахмат
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
0
Антон Швец
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Ротор
34
Никита Репин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
3
Армен Манучарян
ЦЗ
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
8
Сергей Серченков
ПВ
4-1-1-2-2
88
Шелия
8
Богосавац
13
Семенов
4
Быстров
15
Пуцко
94
Тимофеев
11
Исмаэл
59
Харин
7
Бериша
9
Понсе
10
Умаев
3-2-3-1-1
56
Довбня
5
Пискунов
22
Кожемякин
30
Гогуа
6
Макаров
5
Степанов
10
Жигулев
7
Песегов
34
Алейник
28
Султонов
9
Муллин
11
Исмаэл
0
Швец
0
Швец
11
Исмаэл
10
Умаев
21
Роши
21
Роши
10
Умаев
59
Харин
19
Иванов
19
Иванов
59
Харин
9
Понсе
98
Ильин
98
Ильин
9
Понсе
7
Бериша
10
Кадыров
10
Кадыров
7
Бериша
10
Жигулев
11
Николаев
11
Николаев
10
Жигулев
7
Песегов
28
Байрыев
28
Байрыев
7
Песегов
6
Макаров
3
Манучарян
3
Манучарян
6
Макаров
28
Султонов
8
Серченков
8
Серченков
28
Султонов
Остались в запасе
Ахмат
Ротор
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
Главный тренер
Александр Хацкевич
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
88
Виталий Гудиев
ВР
95
Арсен Адамов
ПЗ
95
Абубакар Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
34
Никита Репин
ВР
5
Патрисио Матрикарди
ЦЗ
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Александр Хацкевич
Статистика матча Ахмат - Ротор
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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