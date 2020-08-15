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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Краснодар
Локомотив - Краснодар: обзор матча 15 августа 2020
Локомотив
15.08.2020, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Краснодар
43'
А. Миранчук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Краснодар
Замена
А. Миранчук
️️️️
А. Миранчук
90'
+3
Замена
В. Лисакович
️️️️
Ф. Смолов
89'
Желтая карточка
Гилерме
85'
78'
Замена
А. Мацукатов
️️️️
Ю. Газинский
70'
Замена
И. Смольников
️️️️
К. Рамирес
63'
Замена
М. Сулейманов
️️️️
Д. Уткин
Замена
С. Магкеев
️️️️
Д. Рыбчинский
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Миранчук
Пас отдал
Д. Живоглядов
43'
9'
Желтая карточка
К. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
31
Кайо
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
33
Маркус Берг
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Локомотив
16
Андрей Савин
ВР
1
Антон Коченков
ВР
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Никита Иосифов
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
21
Антон Миранчук
АП
99
Виталий Лисакович
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
90
Максим Кутовой
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
4-2-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Живоглядов
20
Крыховяк
6
Баринов
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
20
Рыбчинский
90
Смолов
4-3-1-2
39
Сафонов
98
Петров
14
Мартынович
31
Кайо
2
Рамирес
47
Уткин
18
Газинский
8
Ольссон
5
Кабелла
94
Вандерсон
33
Берг
20
Рыбчинский
27
Магкеев
27
Магкеев
20
Рыбчинский
59
Миранчук
21
Миранчук
21
Миранчук
59
Миранчук
90
Смолов
99
Лисакович
99
Лисакович
90
Смолов
18
Газинский
15
Мацукатов
15
Мацукатов
18
Газинский
2
Рамирес
8
Смольников
8
Смольников
2
Рамирес
47
Уткин
93
Сулейманов
93
Сулейманов
47
Уткин
Остались в запасе
Локомотив
Краснодар
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
90
Максим Кутовой
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
16
Андрей Савин
ВР
45
Александр Сильянов
ПЗ
1
Антон Коченков
ВР
50
Виталий Лысцов
ЦЗ
41
Слободан Райкович
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Никита Иосифов
ЛВ
24
Эдер
ЦФ
Остались в запасе
90
Максим Кутовой
ЦФ
88
Андрей Синицын
ВР
1
Евгений Городов
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
88
Руслан Камболов
ОП
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Локомотив - Краснодар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Ахмат
- : -
25.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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