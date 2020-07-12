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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Уфа
Локомотив - Уфа: обзор матча 12 июля 2020
Локомотив
12.07.2020, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 1
Завершен
Уфа
81'
Д. Фарфан
39'
Д. Фомин (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Уфа
Замена
С. Кверквелия
️️️️
В. Чорлука
90'
+2
90'
+2
Замена
О. Тилль
️️️️
О. Урунов
90'
+2
Замена
А. Вомбергар
️️️️
А. Козлов
ГОЛ! 1:1!
Д. Фарфан
Пас отдал
Ж. Мариу
81'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
74'
73'
Замена
Д. Емельянов
️️️️
Л. Бизяк
72'
Желтая карточка
Л. Бизяк
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Д. Живоглядов
70'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Эдер
70'
52'
Желтая карточка
А. Сухов
Желтая карточка
Г. Крыховяк
48'
Замена
Р. Жемалетдинов
️️️️
М. Серкейра
46'
Замена
Д. Рыбчинский
️️️️
А. Миранчук
46'
43'
Желтая карточка
О. Урунов
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Фомин
Желтая карточка
М. Серкейра
38'
11'
Желтая карточка
А. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
27
Станислав Магкеев
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
59
Алексей Миранчук
АП
21
Антон Миранчук
АП
23
Жоау Мариу
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
3
Данил Круговой
ЛАЗ
50
Артем Голубев
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
74
Даниил Фомин
ОП
87
Игорь Безденежных
ЦП
11
Остон Урунов
АП
32
Андрей Козлов
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
27
Артур Черный
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
8
Роман Тугарев
ЛВ
16
Максим Мухин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
8
Джефферсон Фарфан
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
99
Данила Емельянов
ЦП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Коченков
14
Чорлука
26
Серкейра
27
Магкеев
27
Живоглядов
20
Крыховяк
20
Игнатьев
23
Мариу
21
Миранчук
59
Миранчук
24
Эдер
3-3-1-1-2
31
Беленов
43
Терентьев
3
Аликин
50
Голубев
33
Сухов
74
Фомин
3
Круговой
87
Безденежных
11
Урунов
77
Бизяк
32
Козлов
26
Серкейра
10
Жемалетдинов
10
Жемалетдинов
26
Серкейра
14
Чорлука
4
Кверквелия
4
Кверквелия
14
Чорлука
21
Миранчук
20
Рыбчинский
20
Рыбчинский
21
Миранчук
24
Эдер
99
Сулейманов
99
Сулейманов
24
Эдер
27
Живоглядов
8
Фарфан
8
Фарфан
27
Живоглядов
77
Бизяк
99
Емельянов
99
Емельянов
77
Бизяк
11
Урунов
18
Тилль
18
Тилль
11
Урунов
32
Козлов
29
Вомбергар
29
Вомбергар
32
Козлов
Остались в запасе
Локомотив
Уфа
27
Артур Черный
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
16
Максим Мухин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Главный тренер
Марко Николич
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Вадим Евсеев
Остались в запасе
27
Артур Черный
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
30
Никита Медведев
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
16
Максим Мухин
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
Остались в запасе
99
Николай Гиоргобиани
АП
16
Юрий Шафинский
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
9
Кирилл Фольмер
ЦП
25
Гамид Агаларов
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Вадим Евсеев
Статистика матча Локомотив - Уфа
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Локомотив
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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