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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Ростов
Тамбов - Ростов: обзор матча 21 сентября 2019
Тамбов
21.09.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
38'
Г. Мелкадзе
61'
Г. Мелкадзе
27'
Э. Шомуродов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Ростов
Желтая карточка
Г. Шелия
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Э. Шомуродов
90'
Желтая карточка
А. Долгов
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
90'
Замена
В. Кулик
️️️️
П. Карасев
89'
87'
Замена
Д. Ведерников
️️️️
Х. Байрамян
81'
Желтая карточка
Д. Чистяков
78'
Замена
А. Долгов
️️️️
Д. Глебов
Замена
Х. Аппаев
️️️️
М. Костюков
66'
Замена
О. Чернышов
️️️️
Г. Мелкадзе
65'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мелкадзе
Пас отдал
Г. Тетрашвили
61'
ГОЛ! 1:1!
Г. Мелкадзе
38'
27'
ГОЛ! 0:1!
Э. Шомуродов
Пас отдал
А. Ионов
Пенальти не реализован!
М. Костюков
15'
Желтая карточка
П. Карасев
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
13
Владимир Обухов
ЦФ
Ростов
23
Егор Бабурин
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Бенито
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
3
Данила Ведерников
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
11
Александр Долгов
ЦФ
22
Данила Прошляков
ЦФ
3-3-1-1-2
88
Шелия
27
Грицаенко
58
Ойеволе
30
Таказов
55
Осипенко
18
Карасев
22
Рыбин
3
Тетрашвили
77
Костюков
13
Обухов
77
Мелкадзе
4-1-2-2-1
23
Бабурин
34
Козлов
6
Сигурдссон
78
Чистяков
23
Чернов
15
Глебов
71
Попов
26
Еременко
11
Ионов
19
Байрамян
14
Шомуродов
18
Карасев
55
Кулик
55
Кулик
18
Карасев
77
Мелкадзе
7
Чернышов
7
Чернышов
77
Мелкадзе
77
Костюков
14
Аппаев
14
Аппаев
77
Костюков
19
Байрамян
3
Ведерников
3
Ведерников
19
Байрамян
15
Глебов
11
Долгов
11
Долгов
15
Глебов
Остались в запасе
Тамбов
Ростов
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
70
Салли Муниру
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
22
Бенито
ЛВ
15
Андрей Часовских
ЦФ
1
Владимир Сугробов
ВР
70
Салли Муниру
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Мацей Вилюш
ЦЗ
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Евгений Черкес
ЦП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Тамбов - Ростов
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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