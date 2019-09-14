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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Сочи - Локомотив
Сочи - Локомотив: обзор матча 14 сентября 2019
Сочи
14.09.2019, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 1
Завершен
Локомотив
20'
Г. Крыховяк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сочи - Локомотив
Желтая карточка
Д. Лагатор
90'
+3
83'
Замена
А. Коломейцев
️️️️
Ф. Смолов
78'
Замена
М. Серкейра
️️️️
Б. Хеведес
77'
Травма
Б. Хеведес
Замена
А. Заболотный
️️️️
А. Мостовой
76'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
Н. Бурмистров
69'
Замена
Д. Лагатор
️️️️
А. Карапетян
46'
45'
Желтая карточка
Д. Баринов
42'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
Желтая карточка
И. Цаллагов
38'
20'
ГОЛ! 0:1!
Г. Крыховяк
Пас отдал
Ф. Смолов
13'
Замена
Эдер
️️️️
А. Миранчук
12'
Травма
А. Миранчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сочи
35
Сослан Джанаев
ВР
44
Никита Калугин
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
30
Федор Кудряшов
ПЗ
77
Андрей Мостовой
ЛВ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
87
Александр Карапетян
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Локомотив
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
20
Гжегож Крыховяк
ОП
23
Жоау Мариу
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Сочи
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
94
Душан Лагатор
ЦП
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
26
Мурило Серкейра
ОП
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
24
Эдер
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Джанаев
44
Калугин
45
Миладинович
20
Юрганов
30
Кудряшов
15
Цаллагов
16
Нобоа
7
Полоз
77
Мостовой
18
Бурмистров
87
Карапетян
4-2-1-2-1
1
Гилерме
27
Живоглядов
5
Хеведес
14
Чорлука
20
Игнатьев
6
Баринов
20
Крыховяк
23
Мариу
21
Миранчук
10
Жемалетдинов
90
Смолов
18
Бурмистров
3
Набиуллин
3
Набиуллин
18
Бурмистров
87
Карапетян
94
Лагатор
94
Лагатор
87
Карапетян
77
Мостовой
91
Заболотный
91
Заболотный
77
Мостовой
5
Хеведес
26
Серкейра
26
Серкейра
5
Хеведес
90
Смолов
18
Коломейцев
18
Коломейцев
90
Смолов
21
Миранчук
24
Эдер
24
Эдер
21
Миранчук
Остались в запасе
Сочи
Локомотив
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Александр Точилин
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
17
Акмаль Бахтияров
ПВ
12
Николай Заболотный
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
32
Миха Мевля
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
89
Никита Дорофеев
АП
8
Роман Тугарев
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Даниил Куликов
ОП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Александр Точилин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Сочи - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Арсенал
- : -
30.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
0 : 0
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Панин
(Дмитров)
Стадион:
Фишт
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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