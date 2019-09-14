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Главный судья:
Игорь Панин (Дмитров)
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Сочи - Локомотив

14.09.2019, Суббота, 19:00 мск Сочи, стадион Фишт Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 9 тур Сочи - Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
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    Рейтинг: +659

    Сергей Александрович 14 сентября 2019, 22:59

    С такой игрой в лиги чемпионов и в этом году делать Локо нечего (разве что доставать мячи из своих ворот)

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    Рейтинг: +71

    Slemanort 14 сентября 2019, 20:14

    Замена Карапетян ушел. Лагатор вышел

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e 14 сентября 2019, 19:21

    Хотел написать,что счет будет 2:6))
    Но с таким началом... Как котята слепые пасуются на своей половине поля..

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    Рейтинг: +3912

    minaev23 > Антон bx14e 14 сентября 2019, 19:28

    не ссы выиграют твои паровозы

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > minaev23 14 сентября 2019, 19:55

    Надеюсь также,как Боруссия у Баейра сегодня)

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    Рейтинг: +3912

    minaev23 > Антон bx14e 14 сентября 2019, 20:02

    Не думаю . 0-4 туго будет для локо . в сочи тоже далеко не школьники играют зенитовские ребята там перекантовываются. второй тайм покажет но одного гола паровозам хватит . скоро лч вот там сила нужна!

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    Рейтинг: +3912

    minaev23 > Антон bx14e 14 сентября 2019, 21:28

    С победой ! А ты всё меньжевался ! дуй в клуб ! оТМЕЧАЙ!!!!!!!11

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    Рейтинг: +1691

    Антон bx14e > minaev23 14 сентября 2019, 21:46

    Спасибо!
    Играли ужасно.

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