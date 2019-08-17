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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Краснодар
Тамбов - Краснодар: обзор матча 17 августа 2019
Тамбов
17.08.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Краснодар
2'
Вандерсон
78'
Д. Уткин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Краснодар
Желтая карточка
Х. Хосонов
82'
Желтая карточка
Бенито
81'
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уткин
Желтая карточка
Г. Тетрашвили
77'
77'
Замена
Д. Уткин
️️️️
И. Игнатьев
Замена
Х. Хосонов
️️️️
М. Костюков
75'
66'
Замена
М. Берг
️️️️
К. Ольссон
Замена
Бенито
️️️️
О. Чернышов
62'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Х. Мамтов
46'
46'
Замена
Д. Стоцкий
️️️️
С. Петров
Желтая карточка
П. Карасев
16'
11'
Желтая карточка
К. Рамирес
2'
ГОЛ! 0:1!
Вандерсон
Пас отдал
М. Сулейманов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
30
Сослан Таказов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
3
Гурам Тетрашвили
ПЗ
18
Павел Карасев
ОП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
5
Йон Гудни Фьолусон
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
88
Руслан Камболов
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
94
Вандерсон
ЛФ
18
Иван Игнатьев
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Бенито
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Краснодар
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
47
Даниил Уткин
ЦП
33
Маркус Берг
ЦФ
3-3-2-1
88
Шелия
30
Гогуа
58
Ойеволе
55
Осипенко
30
Таказов
18
Карасев
3
Тетрашвили
77
Костюков
7
Чернышов
9
Мамтов
4-1-2-3
33
Крицюк
98
Петров
5
Фьолусон
25
Спайич
2
Рамирес
88
Камболов
52
Вилена
8
Ольссон
93
Сулейманов
18
Игнатьев
94
Вандерсон
7
Чернышов
22
Бенито
22
Бенито
7
Чернышов
77
Костюков
80
Хосонов
80
Хосонов
77
Костюков
9
Мамтов
14
Аппаев
14
Аппаев
9
Мамтов
98
Петров
89
Стоцкий
89
Стоцкий
98
Петров
18
Игнатьев
47
Уткин
47
Уткин
18
Игнатьев
8
Ольссон
33
Берг
33
Берг
8
Ольссон
Остались в запасе
Тамбов
Краснодар
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
4
Данил Кленкин
ЦП
70
Салли Муниру
ЦП
88
Иван Маркелов
ЛВ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
39
Матвей Сафонов
ВР
7
Дмитрий Скопинцев
ЛЗ
31
Кайо
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Статистика матча Тамбов - Краснодар
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
1 : 1
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
Новости команд
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Тамбов
Краснодар
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