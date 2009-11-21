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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Арсенал
Металлург - Арсенал: обзор матча 21 ноября 2009
Металлург
21.11.2009, суббота, 18:00
Чемпионат Украины, 14 тур
3 : 0
Завершен
Арсенал
16'
М. Мгуни
64'
В. Димитров
90+1'
Г. Мхитарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Арсенал
ГОЛ! 3:0!
Г. Мхитарян
+1
Замена
С. Ткаченко
️️️️
М. Мгуни
Замена
В. Заваров
️️️️
С. Закарлюка
Замена
С. Миколюнас
️️️️
А. Ещенко
Замена
Ч. Танаса
️️️️
В. Димитров
Желтая карточка
А. Романчук
ГОЛ! 2:0!
В. Димитров
Замена
И. Коротецкий
️️️️
Шина
Замена
Жиль
️️️️
С. Матюхин
ГОЛ! 1:0!
М. Мгуни
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург
35
Богдан Шуст
ВР
9
Шина
ЛЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
84
Александр Романчук
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
23
Богдан Шершун
ЦЗ
16
Евгений Евсеев
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
20
Сергей Закарлюка
ЛП
4
Андрей Хомин
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
9
Андрей Воробей
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
13
Сергей Ткаченко
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
19
Виталий Иванко
ЦФ
22
Чиприан Танаса
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
88
Валерий Заваров
ЦП
8
Ролан Гусев
ПП
0
Жиль
ЦФ
4-2-1-2
35
Шуст
9
Шина
44
Чечер
4
Воловик
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
10
Лазич
18
Димитров
27
Мгуни
39
Санни Кингсли
3-2-3-1
1
Рева
55
Матюхин
23
Шершун
16
Евсеев
48
Данилов
84
Романчук
4
Хомин
35
Грицай
20
Закарлюка
9
Воробей
27
Мгуни
13
Ткаченко
13
Ткаченко
27
Мгуни
9
Шина
13
Коротецкий
13
Коротецкий
9
Шина
18
Димитров
22
Танаса
22
Танаса
18
Димитров
20
Закарлюка
88
Заваров
88
Заваров
20
Закарлюка
38
Ещенко
13
Миколюнас
13
Миколюнас
38
Ещенко
55
Матюхин
0
Жиль
0
Жиль
55
Матюхин
Остались в запасе
Металлург
Арсенал
0
Сергей Шищенко
ЦФ
20
Фабиньо
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
19
Виталий Иванко
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
8
Ролан Гусев
ПП
Остались в запасе
0
Сергей Шищенко
ЦФ
20
Фабиньо
ЦП
10
Дмитрий Воробьев
ВР
19
Виталий Иванко
ЦФ
Остались в запасе
0
Сергей Литовченко
ЦЗ
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
8
Ролан Гусев
ПП
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Металлург - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Шандор
(Львов)
Стадион:
Металлург
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