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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Ворскла - Металлург
Ворскла - Металлург: обзор матча 17 октября 2009
Ворскла
17.10.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 10 тур
1 : 2
Завершен
Металлург
12'
Й. Маркоски
80'
М. Сержиу
90+2'
Г. Мхитарян
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ворскла - Металлург
+3
Замена
А. Аракелян
️️️️
А. Воловик
+2
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
Замена
Р. Безус
️️️️
Й. Маркоски
Замена
В. Чеснаков
️️️️
Ф. Деспотовски
ГОЛ! 1:1!
М. Сержиу
Замена
С. Шищенко
️️️️
Д. Лазич
Замена
А. Янузи
️️️️
А. Чичиков
Желтая карточка
Г. Ярмаш
Желтая карточка
А. Воловик
Желтая карточка
С. Кингсли
Замена
Фабиньо
️️️️
В. Димитров
Желтая карточка
Г. Медведев
Травма
В. Димитров
ГОЛ! 1:0!
Й. Маркоски
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
0
Филип Деспотовски
ЦП
32
Олег Красноперов
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
18
Алексей Чичиков
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
Металлург
35
Богдан Шуст
ВР
9
Шина
ЛЗ
99
Сергей Даниловский
ЦЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Ворскла
12
Сергей Величко
ВР
17
Владимир Чеснаков
ЦЗ
5
Александр Матвеев
ПЗ
90
Роман Безус
ЦП
17
Василий Сачко
ЦФ
9
Ахмед Янузи
ЦФ
Металлург
10
Дмитрий Воробьев
ВР
0
Сергей Билозор
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
0
Арарат Аракелян
ЦП
20
Фабиньо
ЦП
0
Александр Олейник
ЦФ
0
Сергей Шищенко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Долганский
6
Цурри
15
Кулаков
4
Даллку
16
Ярмаш
0
Медведев
7
Есин
32
Красноперов
0
Деспотовски
10
Маркоски
18
Чичиков
3-2-2-1-1
35
Шуст
99
Даниловский
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
9
Шина
22
Мхитарян
10
Лазич
18
Димитров
39
Санни Кингсли
0
Деспотовски
17
Чеснаков
17
Чеснаков
0
Деспотовски
10
Маркоски
90
Безус
90
Безус
10
Маркоски
18
Чичиков
9
Янузи
9
Янузи
18
Чичиков
4
Воловик
0
Аракелян
0
Аракелян
4
Воловик
10
Лазич
0
Шищенко
0
Шищенко
10
Лазич
18
Димитров
20
Фабиньо
20
Фабиньо
18
Димитров
Остались в запасе
Ворскла
Металлург
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
0
Сергей Билозор
ЦЗ
0
Александр Олейник
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Николай Костов
Остались в запасе
12
Сергей Величко
ВР
5
Александр Матвеев
ПЗ
17
Василий Сачко
ЦФ
Остались в запасе
0
Сергей Билозор
ЦЗ
0
Александр Олейник
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ВР
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Николай Костов
Статистика матча Ворскла - Металлург
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Информация о матче
Помощники судьи:
Боклажко С.
Якименко А.
Стадион:
Ворскла
Посещаемость:
1000 из 24600 зрителей (4%)
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