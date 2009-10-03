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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Металлург - Мариуполь
Металлург - Мариуполь: обзор матча 03 октября 2009
Металлург
03.10.2009, суббота, 17:00
Чемпионат Украины, 9 тур
4 : 1
Завершен
Мариуполь
15'
Д. Лазич
45'
С. Шищенко
53'
С. Кингсли
56'
Н. Кашевский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург - Мариуполь
Пенальти не реализован!
А. Пуканыч
Замена
️️️️
В. Чечер
Замена
️️️️
Г. Мхитарян
Замена
️️️️
Н. Кашевский
Замена
️️️️
С. Шищенко
Замена
️️️️
К. Ярошенко
ГОЛ! 3:1!
Н. Кашевский
ГОЛ! 3:0!
С. Кингсли
Замена
️️️️
В. Мельник
ГОЛ! 2:0!
С. Шищенко
Желтая карточка
И. Тищенко
ГОЛ! 1:0!
Д. Лазич
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург
35
Богдан Шуст
ВР
9
Шина
ЛЗ
4
Александр Воловик
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
28
Мариу Сержиу
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Джордже Лазич
ЦП
18
Велизар Димитров
АП
0
Сергей Шищенко
ЦФ
39
Санни Кингсли
ЦФ
Главный тренер
Николай Костов
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
3
Станислав Микицей
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
4-2-1-2
35
Шуст
9
Шина
4
Воловик
44
Чечер
28
Мариу Сержиу
22
Мхитарян
10
Лазич
18
Димитров
39
Санни Кингсли
0
Шищенко
3-2-3-1
1
Романенко
24
Чучман
4
Мельник
3
Самусевас
14
Савин
6
Кашевский
27
Пуканыч
99
Ярошенко
19
Тищенко
19
Касьян
Остались в запасе
Металлург
Мариуполь
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Николай Костов
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Металлург - Мариуполь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 26 тур
Волынь
1 : 1
29.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Металлург
0 : 0
23.05.2015
Говерла
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Шахтер
2 : 0
16.05.2015
Металлург
Украина. Премьер-Лига, 23 тур
Металлург
0 : 6
10.05.2015
Динамо К
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Заря
4 : 2
02.05.2015
Металлург
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
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