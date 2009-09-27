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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Мариуполь - Ворскла
Мариуполь - Ворскла: обзор матча 27 сентября 2009
Мариуполь
27.09.2009, воскресенье, 17:00
Чемпионат Украины, 8 тур
0 : 0
Завершен
Ворскла
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мариуполь - Ворскла
Замена
️️️️
Й. Маркоски
Желтая карточка
К. Ярошенко
Замена
️️️️
В. Сачко
Замена
️️️️
В. Мельник
Желтая карточка
В. Мельник
Замена
️️️️
Н. Кашевский
Желтая карточка
А. Касьян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
3
Станислав Микицей
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
19
Игорь Тищенко
ЦП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Андриан Пуканыч
ЦП
19
Александр Касьян
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Ворскла
1
Сергей Долганский
ВР
6
Дебатик Цурри
ЛЗ
4
Арменд Даллку
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
7
Дмитрий Есин
ЛП
0
Геннадий Медведев
ОП
32
Олег Красноперов
ЦП
0
Филип Деспотовски
ЦП
10
Йован Маркоски
АП
17
Василий Сачко
ЦФ
Главный тренер
Николай Павлов
3-2-3-1
1
Романенко
24
Чучман
3
Микицей
6
Кашевский
4
Мельник
14
Савин
19
Тищенко
99
Ярошенко
27
Пуканыч
19
Касьян
4-1-3-1-1
1
Долганский
16
Ярмаш
15
Кулаков
4
Даллку
6
Цурри
0
Медведев
32
Красноперов
0
Деспотовски
7
Есин
10
Маркоски
17
Сачко
Остались в запасе
Мариуполь
Ворскла
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Николай Павлов
Главный тренер
Илья Близнюк
Главный тренер
Николай Павлов
Статистика матча Мариуполь - Ворскла
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Ингулец
1 : 1
23.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 29 тур
ЛНЗ
0 : 0
18.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 2
10.05.2025
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Колос
0 : 0
04.05.2025
Ворскла
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Ворскла
3 : 0
27.04.2025
Верес
Информация о матче
Стадион:
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